Lula vai para cima de Trump e manda recado; veja

Lula durante reunião ministerial - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou, nesta terça-feira, 26, as críticas a Donald Trump, responsável pela imposição de uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.

Durante a reunião ministerial, Lula citou a nova ofensiva do presidente dos EUA, Donald Trump, que subiu o tom ao falar sobre a regulamentação das chamadas big techs americanas. Ao comentar o assunto, o líder petista ressaltou a posição de soberania do Brasil.

"Disse que as big techs são patrimônios americanos e não quer que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para ele, não para nós. Somos um país soberano, temos uma legislação e quem quiser entrar nesse 8,5 milhões de km², no nosso espaço aéreo, marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar conta à nossa Constituição", disparou Lula.

Boné nacionalista

Durante a reunião, Lula e seus ministros usaram o boné com a mensagem "O Brasil é dos brasileiros", slogan usado pelo governo para promover a imagem de nação soberana, uma contraposição ao 'Make America Great Again', adotado pelos bolsonaristas e apoiadores do presidente americano Donand Trump.

Ao comentar sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, Lula saiu em defesa do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), a quem exaltou por sua atuação para conter os danos da medida.

"Esse homem aqui [Alckmin], aquele homem ali que é o Haddad, aquele ali que é o Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja, o assunto que for, sobretudo na questão comercial", afirmou.

