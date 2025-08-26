Menu
Trump ameaça tarifas a países que atacam big techs dos EUA

Segundo Trump, se países não removerem “ações discriminatórias” contra a tecnologia dos EUA, serão aplicadas “tarifas adicionais"

Flávia Requião

Por Flávia Requião

26/08/2025 - 12:33 h
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 25, em sua rede social, a Truth Social, que pretende retaliar países que adotarem impostos e regulamentações digitais que, segundo ele, discriminam empresas de tecnologia americanas.

Na publicação, Trump criticou medidas como impostos digitais, legislação de serviços digitais e regras de mercados digitais, que, de acordo com ele, têm o objetivo de prejudicar gigantes do setor nos EUA, ao mesmo tempo em que favorecem empresas da China.

“Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas [...]. Notifico todos os países com impostos, legislação, regras ou regulamentações digitais de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu [...] imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daquele país para os EUA e instituirei restrições à exportação de nossa tecnologia e chips altamente protegidos”, escreveu.

O republicano também disse que os Estados Unidos não aceitarão mais ser tratados como “cofrinho” ou “capacho” do mundo e exigiu que outros países demonstrem respeito às empresas americanas de tecnologia.

A fala agressiva de Trump ocorre em meio ao aumento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e o mundo, em um cenário de inúmeras tarifas impostas pelo país.


x