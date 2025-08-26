Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Imagem do projeto da Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Reprodução

O projeto da Ponte Salvador–Itaparica contará com um sistema de pistas flexíveis capaz de se adaptar à demanda de veículos nos dois sentidos. Segundo Cláudio Villas Boas, CEO da concessionária responsável pelo empreendimento, a estrutura única de concreto permitirá uma configuração dinâmica das seis pistas da ponte, três em cada direção.

“Como é um tabuleiro só, uma peça de concreto única, as seis pistas estão na mesma infraestrutura. A divisão central será feita por um mecanismo flexível, móvel, que permite transferir uma pista de um sentido para o outro conforme a demanda. Em um feriado, por exemplo, é possível que um sentido fique com quatro pistas e o outro com duas, otimizando o fluxo de veículos”, explicou em entrevista ao Portal A TARDE.

Veja imagens do projeto das pistas:

Ainda segundo Villas Boas, a tecnologia de flexibilização busca não apenas melhorar a experiência de quem utiliza a ponte, mas também garantir maior longevidade ao ativo, ajustando o fluxo de forma eficiente nos momentos de pico, como sextas, domingos e feriados.

Flexibilização de pistas

Na China, já existe uma tecnologia de flexibilização das pistas. Nos últimos meses viralizou nas redes sociais um vídeo mostrando o funcionamento do chamado “caminhão zíper”, um veículo que adiciona e move barreiras de concreto para criar uma faixa extra na direção com maior fluxo.

Confira o vídeo da tecnologia na China:

A tecnologia foi implantada pela primeira vez em 2016, em Shenzhen, polo de inovação tecnológica da China. O mesmo sistema já é utilizado em um dos pontos turísticos mais icônicos dos Estados Unidos: a ponte Golden Gate, em São Francisco, mas por um motivo diferente: evitar colisões frontais. O Consórcio Sistema Rodoviário Salvador-Itaparica, via assessria, confirmou que o mesmo sistema de Shenzhen será aplicado na ponte baiana.

Ponte Salvador-Itaparica

A ponte Salvador–Itaparica, que será a maior da América Latina com 12,4 km sobre a água, promete se tornar um marco da engenharia nacional. Seus mastros se elevarão a alturas que superarão grandes pontos turísticos de Salvador e do Brasil.

A expectativa é que os mastros principais da estrutura alcancem impressionantes 218 metros de altura, superando estruturas icônicas como o Elevador Lacerda (72 m), o Farol da Barra (62 m) e até o Cristo Redentor, reforçando o tamanho da obra e seu potencial de se tornar um novo cartão-postal da Bahia.

O projeto é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês formado por dois grandes grupos que estão entre os maiores do mundo no segmento de construção e infraestrutura. São eles: China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC).

O investimento total previsto é de R$ 10,6 bilhões, com início das obras programado para 2026. A construção terá duração de cinco anos a partir da montagem do canteiro de obras que está prevista para este ano.

Confira trechos que vão integrar a Ponte

Trecho 1 – Acessos viários em Salvador

Construção das estruturas que compõem os acessos em Salvador, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos e um conjunto de viadutos, além de dois túneis praticamente paralelos aos existentes na Via Expressa.

Trecho 2 – Ponte Salvador – Ilha de Itaparica

Após conclusão do sistema viário de Salvador, começam as obras da ponte Salvador-Itaparica, com 12.4 km de extensão. Nesse trecho do empreendimento, a construção foi dividida em três etapas: trecho de aproximação na Ilha de Itaparica, com 4.6 km, trecho de aproximação em Salvador, com 6.9 km de extensão, e trecho estaiado, com 0.9 km de comprimento e 85 m acima do nível do mar.

Trecho 3 – Acessos viários em Itaparica

O Sistema Viário de Itaparica possui aproximadamente 30 km de extensão, compreendidos entre a chegada da Ponte Salvador–Itaparica até a Ponte do Funil, através de uma nova rodovia projetada, que compreende a construção de viadutos incorporados em três interseções.

Trecho 4

Recuperação e duplicação de trecho da BA-001, nas proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.