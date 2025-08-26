Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Última cartada? Impasse no STF pode salvar Bolsonaro

Ex-presidente será julgado na próxima semana

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

26/08/2025 - 15:55 h
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será julgado pelo STF
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), começará a ser julgado pela Primeira Turma da Corte a partir da próxima semana, no âmbito do processo da tentativa de golpe de Estado. O político, entretanto, pode usar a sua 'última cartada', caso seja condenado.

Leia Também:

Malafaia admite xingamentos a Eduardo Bolsonaro e pede perdão
Governo vê maioria em CPMI do INSS e mira ex-ministro de Bolsonaro
Ministro de Israel chama Lula de antissemita e apoiador do Hamas
Fraudes no INSS tiveram início na década de 90, afirma relator

Em uma possível divergência entre os membros da turma, cenário que deve ocorrer mesmo com uma provável condenação, Bolsonaro pode apelar para o 'embargo infrigente', previsto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). O documento, entretanto, pontua que a divergência precisa ser de, no mínimo, quatro votos.

"Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal", diz o Art. 330.

"O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta", explica o parágrafo único do Art. 334 do regimento da Corte.

O documento ainda traz cinco pontos que justificam a entrada do embargo infrigente pela defesa.

Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.

i – que julgar procedente a ação penal;

ii – que julgar improcedente a revisão criminal;

III – que julgar a ação rescisória;

iv – que julgar a representação de inconstitucionalidade;

v – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado

Julgamento de Bolsonaro

Bolsonaro, assim como os demais integrantes do chamado 'núcleo 1' da trama golpista, será julgado pela Primeira Turma do STF a partir da próxima terça-feira, 2. Fazem parte do grupo os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

O núcleo responderá pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Formam o núcleo os seguintes nomes:

Jair Bolsonaro - ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto - ex-ministro da Defesa de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022.

Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

