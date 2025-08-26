Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Risco de fuga: PGR pede reforço no monitoramento policial de Bolsonaro

Pedido ocorre uma semana antes das deliberações finais no julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe

AFP

Por AFP

26/08/2025 - 7:45 h | Atualizada em 26/08/2025 - 10:32
Bolsonaro
Bolsonaro -

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta segunda-feira ,25, o aumento do monitoramento policial sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, a uma semana do início das deliberações finais no julgamento que ele enfrentou por golpismo, após o líder do PT apontar para um risco de fuga.

Em uma nota encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a PGR aconselha que “se recomenda formalmente à Polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela tomadas” contra Bolsonaro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

André Mendonça é sorteado relator de inquérito sobre fraudes no INSS
Lei da Ficha Limpa deve ser votada nesta terça no Senado
Projeto do VLT já rende frutos para marisqueiras e pescadores do Subúrbio

O documento da PGR, publicado na íntegra por veículos da imprensa, faz referência a um recurso apresentado ao tribunal na semana passada pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara, solicitando que seja decretada prisão preventiva contra o ex-presidente.

Lindbergh acusou em seu pedido Bolsonaro de descumprir as medidas cautelares impostas pelo corte e de representar um “risco concreto de fuga” do território brasileiro.

Bolsonaro, de 70 anos, enfrentou um julgamento no Supremo por tentativa de golpe de Estado, acusado de liderar uma “organização criminosa” que teria conspirado para impedir um pelotão de Lula após sua vitória eleitoral em 2022.

Desde o início de agosto, ele cumpriu a prisão domiciliar preventiva em Brasília: o juiz responsável entendeu que ele burlou a prisão de se manifestar em redes sociais.

Na semana passada, a Polícia Federal afirmou que o ex-presidente reincidiu no descumprimento das restrições, ou que foi rebatido por sua defesa, que acusou os policiais de tentar "desmoralizá-lo".

A PGR deve se pronunciar até esta quarta-feira sobre as explicações apresentadas pelos advogados de Bolsonaro.

Segundo a polícia, o ex-mandatário teria se comunicado recentemente com outros réus do processo e compartilhado por WhatsApp até 300 vídeos relacionados a manifestações de apoio, apesar das proibições.

Além disso, um documento de 33 páginas encontrado na investigação contém um rascunho de "pedido de asilo político" ao presidente argentino, Javier Milei, datado de poucos dias depois de a polícia ter iniciado sua investigação por golpismo em fevereiro de 2024.

No esboço, Bolsonaro alegou ter sofrido “uma perseguição política no Brasil”.

A polícia também recomendou indiciá-lo por uma suposta tentativa de obstruir o processo judicial em seu desfavor.

O julgamento começou em abril e o Supremo Tribunal Federal deverá emitir um veredicto entre 2 e 12 de setembro.

Bolsonaro pode enfrentar até 40 anos de prisão caso seja declarado suspeito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jair Bolsonaro PGR STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro
Play

Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Bolsonaro
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Bolsonaro
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Bolsonaro
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

x