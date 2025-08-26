Alba autoriza empréstimo bilionário para o governo da Bahia

Votação ocorreu nesta terça-feira, 26 - Foto: Ascom | Alba

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira, 26, o Projeto de Lei Nº 25894/25, que prevê a autorização para pedido de empréstimo do governo Jerônimo Rodrigues (PT) junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O valor, convertido de ienes, moeda japonesa, para o real, é de R$ 4,5 bilhões (122,5 bilhões de ienes).

Apenas a bancada de oposição votou contra a solicitação do Executivo. O dinheiro, fruto do empréstimo realizado com garantias da União, será usado na substituição de dívidas por financiamentos mais vantajosos a curto prazo.

Projeto dos Cartórios

A Alba também votou pela manutenção do veto integral do governador Jerônimo Rodrigues ao Projeto de Lei 25.851/25, que alterava os percentuais dos repasses do Fundo Especial de Compensação da Bahia (Fecom) dos cartórios considerados deficitários no estado. O texto, de autoria do Executivo, havia sido aprovado de maneira acelerado, no primeiro semestre do ano.

A oposição tentou a derrubada da sessão com a verificação do quórum, mas a bancada governista garantiu o mínimo necessário para a apreciação da pauta. Segundo o governo baiano, o projeto sem o veto colocaria em risco o funcionamento de mais de 200 cartórios no estado.