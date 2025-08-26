Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Alba autoriza empréstimo bilionário para o governo da Bahia

Bancada de oposição votou contra pedido

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

26/08/2025 - 22:01 h
Votação ocorreu nesta terça-feira, 26
Votação ocorreu nesta terça-feira, 26 -

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira, 26, o Projeto de Lei Nº 25894/25, que prevê a autorização para pedido de empréstimo do governo Jerônimo Rodrigues (PT) junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O valor, convertido de ienes, moeda japonesa, para o real, é de R$ 4,5 bilhões (122,5 bilhões de ienes).

Leia Também:

Reajuste salarial dos servidores estaduais é aprovado na Alba
PF sugere que monitoramento seja feito dentro da casa de Bolsonaro
Lula lança novo slogan e define metas finais do mandato; veja

Apenas a bancada de oposição votou contra a solicitação do Executivo. O dinheiro, fruto do empréstimo realizado com garantias da União, será usado na substituição de dívidas por financiamentos mais vantajosos a curto prazo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Projeto dos Cartórios

A Alba também votou pela manutenção do veto integral do governador Jerônimo Rodrigues ao Projeto de Lei 25.851/25, que alterava os percentuais dos repasses do Fundo Especial de Compensação da Bahia (Fecom) dos cartórios considerados deficitários no estado. O texto, de autoria do Executivo, havia sido aprovado de maneira acelerado, no primeiro semestre do ano.

A oposição tentou a derrubada da sessão com a verificação do quórum, mas a bancada governista garantiu o mínimo necessário para a apreciação da pauta. Segundo o governo baiano, o projeto sem o veto colocaria em risco o funcionamento de mais de 200 cartórios no estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba deputados Empréstimos Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Votação ocorreu nesta terça-feira, 26
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Votação ocorreu nesta terça-feira, 26
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Votação ocorreu nesta terça-feira, 26
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

Votação ocorreu nesta terça-feira, 26
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

x