PRIMEIRA EDIÇÃO

Index debate desafios e projeta expansão da indústria na Bahia

Maior evento do setor no estado teve início nesta quarta-feira, 27, no Centro de Convenções de Salvador

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

27/08/2025 - 14:49 h
Abertura do Index contou com a presença de diversas autoridades
Abertura do Index contou com a presença de diversas autoridades

A indústria da Bahia tem registrado avanços consistentes ao longo dos anos, se consolidando como um dos principais setores da economia baiana.

Em 2024, a indústria do estado registrou R$ 107,1 bilhões, um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior, representando 25% do Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia, que acumulou R$ 482,8 bilhões naquele período, com a indústria gerando mais de 460 mil empregos diretos.

Para discutir os avanços e os desafios do setor, autoridades, empresários e lideranças se reúnem a partir desta quarta-feira, 27, na primeira edição do Index, o maior evento da indústria do estado, realizado no Centro de Convenções de Salvador até a próxima sexta-feira, 29.

“Nosso objetivo aqui é oportunizar que a indústria da Bahia possa se apresentar, expor marcas, trazer produtos, e debater também as suas demandas. Teremos aqui nestes três dias diversos painéis para ouvir essas indústrias, para levar ao conhecimento delas algumas demandas que já eram de conhecimento do sistema e temos aqui propostas para discutir”, resumiu o presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Carlos Passos.

Uma das autoridades presentes no evento, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) projetou o crescimento da indústria na Bahia e detalhou o papel da gestão estadual para a expansão do setor.

“Nós temos que continuar fortalecendo a indústria baiana, é isso o que este evento traz. A indústria representa 25% da economia baiana hoje, e queremos aumentar esse percentual. A participação da indústria baiana na economia brasileira hoje é de 4%, já foi menor, mas a expectativa é que a gente continue crescendo. Para isso é preciso investimento na infraestrutura – como no abastecimento de água, de energia, construção de estrada de ferro, assim como formação de mão de obra qualificada, de pensar ciência e tecnologia, para que as engenharias possam ajudar a gente a pensar novas indústrias”, projetou o governador.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), avaliou que o evento é uma oportunidade para expor novas tecnologias e produtos produzidos no estado.

“É um momento para trocas de experiências e compartilhar tecnologias. É importante para saber o que está ocorrendo de mais moderno nesse processo de evolução da indústria do Brasil, em especial da Bahia”, afirmou o prefeito.

Sobre o evento

A programação do Index será intensa. Ao longo dos três dias, serão 220 horas de fóruns, painéis e experiências interativas, além de rodadas de negócios com 150 empresas, fomentando a economia. Já as plenárias e agendas estão voltadas para inovação, sustentabilidade e competitividade, que acontecem sempre em um dos oito espaços do evento.

Além da presença do governador e do prefeito na abertura, um dos destaques da quarta é o painel “Desenvolvimento Econômico Municipal”, reunindo prefeitos de diferentes cidades baianas, como Luiz Caetano (Camaçari) e Thiago do Vale (Ipirá).

Auditório do Centro de Convenções ficou lotado no primeiro dia do Index
Auditório do Centro de Convenções ficou lotado no primeiro dia do Index | Foto: Valter Pontes | Coperphoto | Sistema FIEB

Já na quinta-feira, 28, os destaques são os debates de relevância nacional e internacional, com a presença de empresários como Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD, no painel sobre “Mobilidade Elétrica”; de José Gordon, diretor do BNDES, e Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial do Governo Federal, no painel sobre “Os Avanços do Programa Nova Indústria Brasil”.

No último dia, na sexta-feira, 29, será realizado o painel a “Discussão sobre Reforma Tributária e Impactos na Indústria”, com o Secretário Especial da Reforma Tributária, Bernard Appy, e o “Seminário sobre Ferrovias e o Desenvolvimento da Bahia”, com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

