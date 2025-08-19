Index Bahia tem previsão de movimentar R$ 100 milhões

Apresentação à imprensa do Index Bahia 2025 - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Em um encontro que deve reunir mais de 30 mil participantes e movimentar cerca de R$100 milhões em negócios, a primeira edição da Index Bahia acontece entre os dias 27 e 29 de agosto, no Centro de Convenções. Gratuita - com inscrições para pessoa física e jurídica -, essa é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) em parceria com o Sebrae Bahia que tem como objetivo projetar nacionalmente a força industrial baiana através de palestras, workshops e seminários sobre sustentabilidade inovação e gestão, rodadas de negócios e entrega de prêmios - entre as presenças ilustres está o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin no primeiro dia.

"Para nós da indústria, a Index Bahia 2025 é uma oportunidade imensa. Temos várias feiras em Salvador, principalmente setoriais, e o diferencial é que a Index terá pequenas feiras dentro de uma feira maior. Essa é a primeira iniciativa do tipo e já começamos com sucesso, pois a compra de espaços para expor alcançou os 100% semana passada. Isso nos deu certeza que foi uma escolha correta apostar nesse projeto", explicou o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, durante a apresentação da Index Bahia 2025 à imprensa na manhã de segunda-feira (18).

Tendo como público alvo fornecedores, lojistas, distribuidores, compradores corporativos, empreendedores e representantes de setores da indústria, mas também estudantes, profissionais liberais e jovens empreendedores em busca de inspiração, com cerca de 290 estantes de todos os setores da indústria baiana - petroquímico, mineração, energia, agronegócio, tecnologia e inovação, cosméticos, moda, couro -, sendo que 60% deles são pequenos negócios, e mais de 300 empresas participantes. Grande parte dos visitantes, explica Carlos Henrique Passos, irá à feira atrás de negócios e muitos vão para os conhecer.

“Muitos vão conhecer e também reconhecer marcas baianas. Esses visitantes vão ajudar essas marcas e a indústria de forma geral, a chegarem no mercado local, tornando essas marcas desejadas, o que ajuda muito na autoestima desses empreendedores e produtores. Eventos como esse ajudam o mercado de muitas formas e também com a autoestima. Às vezes pensamos que o CNPJ não tem autoestima, mas tem e muita. Eventos como a Index Bahia 2025 trazem uma energia nova que ajuda na convivência com as dificuldades e no aumento da resiliência, fazendo com que esses empresários consigam manter seus planos de investimento”, refletiu o presidente da Fieb.

Gerente de relacionamento da FIEB e parte da comissão organizadora da Index, Manuela Martinez explica que o projeto foi construído pela Fieb e o Sebrae com o objetivo de mostrar a indústria baiana e fazer do evento uma vitrine capaz de reunir pequenos e grandes negócios. "Queremos criar conexão e gerar negócios, e sabemos que isso só acontece quando reunimos as pessoas. Serão várias agendas acontecendo de forma simultânea, entre palestras, premiações, seminários e eventos menores dentro do evento, tudo para que essas 30 mil pessoas se conectem com o nosso setor produtivo", afirmou.

A Index Bahia 2025 possui uma programação intensa e extensa durante seus três dias: a feira irá ocupar, simultaneamente, quatro auditórios, um palco (dividido em parte A e parte B), duas salas e realizará atividades até na varanda do Centro de Convenções. Serão 220 horas de conteúdo técnico e muitas experiências interativas com salão de beleza, Cozinha Show Senac e espaço de moda com demonstrações ao vivo. Ao todo vão ser entregues cinco premiações, celebrações e medalhas de reconhecimento empresariais, entre eles Melhor Pão Francês da Bahia, Mulher de Negócios e Prêmios Fieb de Sustentabilidade.

O evento já brilha em seu dia de abertura, com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, no painel "Inovação para Competitividade Global" ao lado de Antonio Ricardo Alban (Presidente da CNI) e Carlos Henrique Passos - mas será apenas o começo das atividades. Para o diretor superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, o Index Bahia 2025 será um marco importante para o desenvolvimento das atividades da indústria e da Bahia, em especial para o que o interior do estado produz.

"O Sebrae tem dez gerências regionais e com isso vai facilitar o deslocamento de várias empresas espalhadas pelo estado para a capital", explicou o diretor superintendente durante o evento de apresentação. Será uma oportunidade não só de apresentar essas empresas, mas também delas se conhecerem, trocarem informações e adicionarem mais conhecimento a partir da programação da feira. "Esse é o nosso objetivo. Portanto, eu não tenho dúvida da importância da Index neste momento da economia do nosso Estado. Estamos muito conscientes de que será um marco importante e, com isso, nós vamos poder, ano a ano, reprisar ela", afirmou Jorge Khoury.

Para se inscrever para adquirir os ingressos (gratuitos) e conferir a programação completa da Index Bahia 2025, acesse o site oficial.