Deputada apresenta projeto para acabar com Imposto de Renda

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), integrante da tropa de choque bolsonarista, apresentou um projeto de lei que prevê a extinção da cobrança do Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas e jurídicas.

A proposta vai na contramão do texto apresentado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que promove a isenção do imposto para aqueles que ganham até R$ 5 mil, texto que já está sob avaliação do Congresso Nacional, com possibilidade de votação ainda esta semana.

Hoje o IR já não sustenta a defesa contra inimigos externos, mas uma guerra silenciosa contra o próprio cidadão Deputada Júlia Zanatta

Como justificativa, Zanatta afirmou que a extinção do IR "rompe com um modelo fiscal ultrapassado", e classificou a tributação como parte de uma "guerra silenciosa" contra o trabalhador.

"Hoje o IR já não sustenta a defesa contra inimigos externos, mas uma guerra silenciosa do estado contra o próprio cidadão - tratado como suspeito, forçado a entregar parte do seu trabalho sob ameaça de multa ou punição criminal", escreveu a deputada em uma publicação no X, antigo Twitter.

Haddad defende isenção do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), voltou a defender, neste final de semana, o projeto que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Segundo o petista, a medida deve beneficar 15 milhões de brasileiros.

“Para beneficiar 15 milhões de brasileiros, vamos cobrar de 141 mil milionários que não pagam Imposto de Renda”, afirmou Haddad em entrevista ao programa Canal Livre.