POLÍTICA
CRÍTICAS

Gleisi chama Tarcísio de "fantoche" após promessa de indulto a Bolsonaro

Ministra do PT critica intenção do governador paulista de perdoar ex-presidente

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

01/09/2025 - 12:15 h | Atualizada em 01/09/2025 - 19:09
Ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT)
Ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT)

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), reprovou a intenção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em dar indulto a Jair Bolsonaro (PL), caso seja eleito presidente nas eleições de 2026.

Em entrevista recente, Tarcísio, que é um dos favoritos para suceder Bolsonaro no pleito do próximo ano, afirmou que o perdão ao ex-presidente seria o seu primeiro ato como mandatário e ainda fez críticas ao Judiciário, pontuando achar parte das medidas como "desarrazoadas". Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. O julgamento final da ação começa nesta terça-feira, 2.

“Ao anunciar que seu primeiro ato se fosse presidente seria indultar Bolsonaro, Tarcísio confirma que seu chefe é culpado e que eles não respeitam o estado de direito nem a Justiça”, escreveu Gleisi no X, antigo Twitter.

Leia Também:

Ferrovia Salvador-Juazeiro pode ser reativada com integração ao VLT
Rui Costa: julgamento de Bolsonaro deve ficar no âmbito judicial
Lula dispara e bolsonaristas patinam em índice de desempenho digital

A ministra lembrou dos primeiros atos de Lula ao assumir o seu terceiro mandato, destacando o fortalecimento do Bolsa Família, o reestabelecimento de políticas de proteção ao meio ambiente e revogação de decretos de Bolsonaro que liberavam a venda de armas de fogo, a mineração em áreas protegidas e a segregação de crianças com deficiência nas escolas.

“É a diferença entre um presidente que pensa no povo e no país e um candidato fantoche que só pensa em servir aos interesses de seu chefe”, afirmou a petista.

Tarcísio será candidato?

Governador de São Paulo no primeiro mandato, Tarcísio de Freitas tem sido apontado como um dos nomes para concorrer à presidência da República com o apoio de Jair Bolsonaro.

Até o momento, Tarcísio tem resistido ao movimento, se colocando como candidato à reeleição em São Paulo.

Bolsonaro Gleisi Hoffmann governo Lula indulto Jair Bolsonaro julgamento perdão presidencial STF Tarcísio de Freitas

x