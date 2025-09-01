CRÍTICAS
Gleisi chama Tarcísio de "fantoche" após promessa de indulto a Bolsonaro
Ministra do PT critica intenção do governador paulista de perdoar ex-presidente
Por Anderson Ramos
A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), reprovou a intenção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em dar indulto a Jair Bolsonaro (PL), caso seja eleito presidente nas eleições de 2026.
Em entrevista recente, Tarcísio, que é um dos favoritos para suceder Bolsonaro no pleito do próximo ano, afirmou que o perdão ao ex-presidente seria o seu primeiro ato como mandatário e ainda fez críticas ao Judiciário, pontuando achar parte das medidas como "desarrazoadas". Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. O julgamento final da ação começa nesta terça-feira, 2.
“Ao anunciar que seu primeiro ato se fosse presidente seria indultar Bolsonaro, Tarcísio confirma que seu chefe é culpado e que eles não respeitam o estado de direito nem a Justiça”, escreveu Gleisi no X, antigo Twitter.
Leia Também:
A ministra lembrou dos primeiros atos de Lula ao assumir o seu terceiro mandato, destacando o fortalecimento do Bolsa Família, o reestabelecimento de políticas de proteção ao meio ambiente e revogação de decretos de Bolsonaro que liberavam a venda de armas de fogo, a mineração em áreas protegidas e a segregação de crianças com deficiência nas escolas.
“É a diferença entre um presidente que pensa no povo e no país e um candidato fantoche que só pensa em servir aos interesses de seu chefe”, afirmou a petista.
Ao anunciar que seu primeiro ato se fosse presidente seria indultar Bolsonaro, Tarcisio confirma que seu chefe é culpado e que eles não respeitam o estado de direito nem a Justiça.— Gleisi Hoffmann (@gleisi) August 31, 2025
É impossível não comparar com os primeiros atos do presidente Lula nesse terceiro mandato.
No…
Tarcísio será candidato?
Governador de São Paulo no primeiro mandato, Tarcísio de Freitas tem sido apontado como um dos nomes para concorrer à presidência da República com o apoio de Jair Bolsonaro.
Até o momento, Tarcísio tem resistido ao movimento, se colocando como candidato à reeleição em São Paulo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes