HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Rui Costa: julgamento de Bolsonaro deve ficar no âmbito judicial

A um dia do início do julgamento do ex-presidente, ministro da Casa Civil reforça que decisões devem ser analisadas sem interferência política

Flávia Requião

Por Flávia Requião

01/09/2025 - 10:32 h | Atualizada em 01/09/2025 - 19:16
Rui Costa
Rui Costa -

A um dia do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou, na manhã desta segunda-feira, 1, que a questão deve ser tratada no âmbito judicial e não político.

"Mas eu não comento, isso não dá para trazer para o âmbito da política. Isso tem que ficar no âmbito criminal e da justiça criminal que vai analisar as provas”, iniciou, durante evento de entregas em Feira de Santana, cidade a cerca de 115,7 km de Salvador.

Leia Também:

Estação Campo Grande vai transformar acesso ao Carnaval e Centro de Salvador
Novo hospital de Guanambi terá UTI pediátrica e 100 leitos após reforma
Julgamento de Bolsonaro: saiba datas, horários e onde assistir

O ministro continuou destacando seu compromisso com o Estado de Direito e o direito de defesa de todos os cidadãos. "Como um democrata que sou, defensor do Estado de Direito, acho que todas as pessoas têm o direito de se defender quando são acusadas de alguma coisa. E essa pessoa [Jair Bolsonaro] tem o direito de se defender para provar que ela é inocente."

Rui Costa citou como “inusitado” as declarações dos próprios apoiadores de Bolsonaro que antecipam julgamentos sobre o ex-presidente. "Estão o condenando previamente. Eu vi uma declaração do governador de São Paulo [Tarcísio de Freitas] que disse que se ele fosse presidente eleito iria anistiar. Ele já considera que o ex-presidente é culpado e já está condenado."

O ex-governador da Bahia ainda relembrou os efeitos sociais e políticos do governo Bolsonaro e fez duras críticas. "Infelizmente, o que aquele período fez no Brasil foi destampar a tampa da corrupção… o governo, os líderes do governo destamparam isso. Na semana passada, alguém ameaçou se explodir novamente lá na Esplanada da República. Coisas que não aconteciam no Brasil passaram a acontecer."

"É como se tivesse destampado uma panela no nosso país, dado vazão ao que antes nunca tinha aparecido. Infelizmente, esse tipo de coisa voltou a acontecer e é, mais esquisito, mais estranho”, concluiu.

x