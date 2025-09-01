Estação Campo Grande vai transformar acesso ao Carnaval e Centro de Salvador

Estação da Lapa, Salvador - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

O governador da Bahia, por meio da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), deu mais um passo rumo à expansão do metrô de Salvador com a implantação do “Tramo 4” da Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), trecho que ligará a Estação da Lapa à futura Estação Campo Grande.

Conforme documento de anúncio, os participantes da licitação para a contratação da empresa responsável pelo Tramo 4 foram convocados para a sessão pública, que ocorrerá no dia 3 de setembro de 2025, às 09h, na sede da CTB, no Largo da Calçada, em Salvador.

Na sessão pública, serão divulgados o resultado da Proposta Técnica (Envelope 1) e a abertura da Proposta de Preço (Envelope 2).

Segundo apuração do Portal A TARDE, após a divulgação dos resultados, novas informações sobre o edital serão disponibilizadas na área de licitações do site da CTB.

O edital aos interessados pela licitação das obras do Tramo 4 saiu em junho deste ano. O empreendimento foi anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Tramo IV do Metrô

A Praça do Campo Grande de Salvador ganhará até 2027 uma nova estação de metrô. O local é considerado um ponto estratégico da cidade pela proximidade com equipamentos culturais como o Teatro Castro Alves (TCA) e com o tradicional circuito do Carnaval.

Segundo o governo baiano, a nova estação está projetada para atender cerca de 11,5 mil usuários por dia. Com 1,105 km de extensão em túnel, a obra do Tramo IV, que será viabilizada pelo Ministério das Cidades em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) por meio da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), está orçada em mais de R$ 1,518 bilhão, no âmbito do PAC Seleções.

Com o novo trecho, que será inteiramente no subsolo do Centro Antigo de Salvador, o metrô de Salvador chegará a quase 40 km de extensão. O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande.

Após a estação, a ser instalada entre o Teatro Castro Alves e a Praça 2 de Julho, o traçado continua pelo subsolo da Avenida Araújo Pinho, no Canela, onde haverá o rabicho do metrô, para manobra dos trens.

É também no rabicho que ficarão o poço de ventilação e a saída de emergência da Estação Campo Grande. Para construir isso, o governo Jerônimo fez um acordo com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), que cederá uma área da Escola de Belas Artes, na Av. Araújo Pinho, em troca da gestão estadual concluir as obras do Edifício Anexo da Escola de Teatro.