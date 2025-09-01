Governador sofre acidente em vistoria de obras e é internado

Apesar do susto, Mauro Mendes passa bem - Foto: Mayke Toscano / Secom-MT

O governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil) sofreu um acidente enquanto vistoriava as obras no Parque Novo Mato Grosso e precisou ser internado no domingo, 31.

De acordo com as informações da a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom-MT), ele “está bem, passa por exames e segue em observação” no hospital estadual Santa Casa, em Cuiabá. Maiores detalhes sobre o acidente ainda não foram divulgados.

Na manhã desta segunda-feira, 1º, o governador fez uma postagem em seu perfil no Instagram com uma foto em uma cadeira de rodas. A legenda informava que ele tinha saído para realizar exames.

O Parque Novo Mato Grosso, onde o governador se acidentou, é um complexo de cerca de 300 hectares que envolve estrutura para grandes eventos como autódromo, kartódromo, motocross e shows. Fica situado próximo à BR-251, ao norte de Cuiabá.

Quem é Mauro Mendes

Mauro Mendes está em seu segundo mandato como governador. Em 2018, foi eleito em primeiro turno, ainda filiado ao Democratas, com quase 59% dos votos. Em 2022, já pelo União Brasil, conquistou a reeleição com cerca de 68% dos votos. Ele também já foi prefeito de Cuiabá.