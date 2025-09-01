Menu
POLÍTICA
SUSTO

Governador sofre acidente em vistoria de obras e é internado

Maiores detalhes sobre o acidente ainda não foram divulgados

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

01/09/2025 - 7:58 h | Atualizada em 01/09/2025 - 17:57
Apesar do susto, Mauro Mendes passa bem
Apesar do susto, Mauro Mendes passa bem -

O governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil) sofreu um acidente enquanto vistoriava as obras no Parque Novo Mato Grosso e precisou ser internado no domingo, 31.

De acordo com as informações da a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom-MT), ele “está bem, passa por exames e segue em observação” no hospital estadual Santa Casa, em Cuiabá. Maiores detalhes sobre o acidente ainda não foram divulgados.

Na manhã desta segunda-feira, 1º, o governador fez uma postagem em seu perfil no Instagram com uma foto em uma cadeira de rodas. A legenda informava que ele tinha saído para realizar exames.

O Parque Novo Mato Grosso, onde o governador se acidentou, é um complexo de cerca de 300 hectares que envolve estrutura para grandes eventos como autódromo, kartódromo, motocross e shows. Fica situado próximo à BR-251, ao norte de Cuiabá.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Virginia Mendes (@virginiamendesoficial)

Quem é Mauro Mendes

Mauro Mendes está em seu segundo mandato como governador. Em 2018, foi eleito em primeiro turno, ainda filiado ao Democratas, com quase 59% dos votos. Em 2022, já pelo União Brasil, conquistou a reeleição com cerca de 68% dos votos. Ele também já foi prefeito de Cuiabá.

Tags:

acidente Cuiabá governador de mato grosso Mauro Mendes

Ver todas

x