Ferrovia Salvador-Juazeiro pode ser reativada com integração ao VLT

Governo Lula quer reaproveitar ferrovia para ligar Salvador e municípíos da Região Metropolitana - Foto: Ministério da Infraestrutura/Divulgação

A reativação da antiga Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco (EFBSF), ferrovia que conectava Salvador a Juazeiro, no norte da Bahia, e que passa por vários municípios da Região Metropolitana (RMS), está em estudo no governo Lula.

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 1º, durante cerimônia do Minha Casa, Minha Vida em Feira de Santana, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu detalhes do projeto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Essa linha existe, o trilho está lá, mas há muito tempo não tem manutenção. Então, nós estamos estudando quanto custaria para revitalizar essa ferrovia, colocar em condições de trafegabilidade e fazer o complemento de Simões Filho até Águas Claras, onde está o metrô, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e a Nova Rodoviária”, disse o ministro.

Ele informou que a ideia é ligar a capital baiana e as cidades de Camaçari, Dias d’Ávila e Alagoinhas por meio do novo modal, que ainda será definido.

“Com isso você poderia ver um tipo de VLT elétrico ou a hidrogênio, ou um trem a hidrogênio ou elétrico, para fazer Salvador, leia-se Águas Claras até Alagoinhas. Isso também está em estudo no governo do estado com o governo federal e assim que tiver conclusão dos estudos e fonte de recurso, a gente informa à população”, pontuou Rui.

Modo de espera

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) estuda formas de levar o VLT de Salvador para outros municípios. O chamado VLT Metropolitano, que começaria ligando Salvador a Camaçari, passando por Simões Filho. A ideia é conectar definitivamente o Polo Petroquímico à capital baiana, facilitando o transporte de trabalhadores.

Esse trajeto inicial teria cerca de 30 km, mas poderia ser ampliado futuramente para mais de 100 km, passando por Dias D'Ávila, Mata de São João, Pojuca, Catu, até chegar a Alagoinhas.

O projeto, no entanto, está em modo de espera. A gestão estadual priorizou e já autorizou a expansão do VLT a partir da Estação da Calçada rumo ao bairro do Comércio.

O novo traçado terá 3,6 km, passando pela Feira de São Joaquim, pelo Terminal de Ferry-Boats, pelo Instituto do Cacau, até chegar ao Terminal da França.