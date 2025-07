VLT Salvador: conheça as seis novas estações até o Comércio

VLT de Salvador - Foto: Reprodução | GOVBA

A construção do Veículo Leve sob Trilho (VLT) de Salvador ganhou uma nova fase após o governo da Bahia assinar um contrato de aditivo, que confirmou a ampliação do modal até o bairro do Comércio.

Com o novo termo, anunciado na segunda-feira, 21, o transporte passa a ter 40 quilômetros de extensão e terá seis paradas, entre o Mercado Modelo e o Terminal Naútico. O trecho é referente ao I, que liga a Calçada à Ilha de São João.

A expansão do VLT de Salvador custará R$ 113 milhões, e também conta com obras de drenagem, intituladas como “Nilo Peçanha”, como afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Quais serão as paradas do VLT Calçada-Comércio?

Estação Calçada;

Feira de São Joaquim;

Terminal Ferry-Boat;

Hospital da Marinha;

Cacau do Brasil;

Terminal Naútico.

Recursos

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, a obra será financiada com cerca de R$ 100 milhões de recursos economizados da execução do Tramo III do metrô, que integra a Linha 1 entre as Estações Pirajá e Águas Claras.

“Esse recurso veio de um saldo do contrato do tramo 3 do metrô, Pirajá/Águas Claras, que foi uma obra pública feita pela CTB, e ali foi possível uma economia de contrato. Foi feito o pedido de autorização dado pela Caixa para transferir do metrô para o VLT”, disse Florence.

Ele ainda completou: “Rui deu prosseguimento às obras que Wagner iniciou e iniciou novas. O governo Jerônimo elaborou o trecho Campo Grande-Lapa, Lapa-Campo Grande, com recurso do PAC. Então, o dinheiro que estava no metrô de saldo, pedimos a transferência para o VLT. Obtivemos autorização, estamos assinando um aditivo de contrato para que a mesma empresa que venceu a licitação e que está construindo esse trecho Calçada-Paripe, faça também Calçada-Comércio”.

VLT no Comércio

Em outubro do ano passado, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) transferiu uma licença ambiental, que tinha sido concedida para o Metrogreen Skyrail Concessionária, ao governo do Estado da Bahia, através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), para a implantação do trecho 4 do VLT de Salvador, que vai até o Comércio.

O projeto anterior do VLT, tocado pelo consórcio Skyrail, previa o percurso, que circularia em 23,3 km de viadutos, saindo da Ilha de São João para o Comércio e para o Acesso Norte, interligando com o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

No entanto, com a decisão do governo de romper o contrato com a concessionária no ano passado, uma nova proposta para o modal foi montada e o trecho 4, entre a Calçada e Comércio, foi retirado do projeto.

Obras do VLT

O VLT de Salvador recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024. Em julho, houve a oficialização da compra de equipamentos elétricos e 40 trens em parceria com o Governo do Mato Grosso, adquiridos por cerca de R$ 1 bilhão.