Jerônimo detalha última etapa do Anel de Feira com foco em mobilidade

Governador Jerônimo - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), detalhou, na manhã desta segunda-feira, 1º, as obras da última etapa do anel do contorno de Feira de Santana, nominada Avenida Eduardo Fróes da Mota, entre a Rodovia BR-116 Norte e a BR-101 Sul, e afirmou que ajustes serão feitos para garantir maior segurança e mobilidade para pedestres e ciclistas.

“Tem um acordo feito tanto com o DNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] quanto com o prefeito [Zé Ronaldo] da gente poder pegar aquele trecho de quem vem da BR-116, da universidade no sentido Santo Estêvão, [e fazer] um o viaduto, por exemplo, com iluminação, [...] mas não tem o acesso para ciclista, acesso para pedestre. Nós combinamos com o ministro [de Transportes] Renan [Filho] e com o prefeito para garantir [melhoria] naquele trecho. [...] Tem muita mobilidade de acesso lateral de ciclistas e de pedestres, que acaba sem cuidado de usar adequadamente, e a gente vai ajustar”, afirmou o governador, durante coletiva de imprensa em evento na cidade de Feira de Santana.

Jerônimo destacou que a obra representa um avanço importante para a mobilidade em Feira de Santana, ao integrar diferentes acessos da região. “O importante é que aquela obra foi muito necessária aqui para Feira de Santana”, acrescentou.

Ele também citou os trechos que interligam outras rodovias estratégicas. “O outro lado também, que liga a BR-324, que vem de Salvador, para o sentido Serrinha”, completou.

Duplicação Anel de Feira

A obra, que integra o PAC do governo Federal, prevê a duplicação da via e a requalificação de trechos considerados críticos. O governo afirma que a intervenção vai melhorar o tráfego urbano, aumentar a segurança viária e facilitar o escoamento da produção, com impacto direto no desenvolvimento da região.

A obra contemplará a construção de 3 viadutos, 5 passarelas e 14 pontos de ônibus.

O novo trecho do Anel de Contorno ainda contará com iluminação adequada e ciclofaixas. O serviço de duplicação de cerca de 7 km de estrada terá um custo total de R$ 179 milhões e a obra deve beneficiar 1 milhão de usuários na região metropolitana de Feira de Santana.