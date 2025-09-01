Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Jerônimo detalha última etapa do Anel de Feira com foco em mobilidade

Projeto de R$ 179 milhões prevê viadutos, passarelas e ciclofaixas para ampliar mobilidade e segurança em Feira de Santana

Redação

Por Redação

01/09/2025 - 11:51 h | Atualizada em 01/09/2025 - 19:21
Governador Jerônimo
Governador Jerônimo -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), detalhou, na manhã desta segunda-feira, 1º, as obras da última etapa do anel do contorno de Feira de Santana, nominada Avenida Eduardo Fróes da Mota, entre a Rodovia BR-116 Norte e a BR-101 Sul, e afirmou que ajustes serão feitos para garantir maior segurança e mobilidade para pedestres e ciclistas.

“Tem um acordo feito tanto com o DNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] quanto com o prefeito [Zé Ronaldo] da gente poder pegar aquele trecho de quem vem da BR-116, da universidade no sentido Santo Estêvão, [e fazer] um o viaduto, por exemplo, com iluminação, [...] mas não tem o acesso para ciclista, acesso para pedestre. Nós combinamos com o ministro [de Transportes] Renan [Filho] e com o prefeito para garantir [melhoria] naquele trecho. [...] Tem muita mobilidade de acesso lateral de ciclistas e de pedestres, que acaba sem cuidado de usar adequadamente, e a gente vai ajustar”, afirmou o governador, durante coletiva de imprensa em evento na cidade de Feira de Santana.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Rui Costa: julgamento de Bolsonaro deve ficar no âmbito judicial
Estação Campo Grande vai transformar acesso ao Carnaval e Centro de Salvador
Novo hospital de Guanambi terá UTI pediátrica e 100 leitos após reforma

Jerônimo destacou que a obra representa um avanço importante para a mobilidade em Feira de Santana, ao integrar diferentes acessos da região. “O importante é que aquela obra foi muito necessária aqui para Feira de Santana”, acrescentou.

Ele também citou os trechos que interligam outras rodovias estratégicas. “O outro lado também, que liga a BR-324, que vem de Salvador, para o sentido Serrinha”, completou.

Duplicação Anel de Feira

A obra, que integra o PAC do governo Federal, prevê a duplicação da via e a requalificação de trechos considerados críticos. O governo afirma que a intervenção vai melhorar o tráfego urbano, aumentar a segurança viária e facilitar o escoamento da produção, com impacto direto no desenvolvimento da região.

A obra contemplará a construção de 3 viadutos, 5 passarelas e 14 pontos de ônibus.

O novo trecho do Anel de Contorno ainda contará com iluminação adequada e ciclofaixas. O serviço de duplicação de cerca de 7 km de estrada terá um custo total de R$ 179 milhões e a obra deve beneficiar 1 milhão de usuários na região metropolitana de Feira de Santana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anel de contorno Anel de Contorno de Feira de Santana br-101 br-116 ciclofaixas feira de santana infraestrutura Jerônimo Rodrigues Mobilidade Urbana PAC Segurança Viária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo
Play

Moraes e Fux se estranham durante julgamento de Bolsonaro

Governador Jerônimo
Play

Alexandre de Moraes classifica atos de Bolsonaro como retrocesso à condição colonial

Governador Jerônimo
Play

Moraes aponta Bolsonaro como líder de trama golpista em julgamento

Governador Jerônimo
Play

Moraes: “Inaceitável um general manter agenda golpista no século 21”

x