Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Força Nacional atuará em terras indígenas do Amazonas por 90 dias

Medida é para garantir ordem e segurança em Tapauá e Lábrea

Redação

Por Redação

01/09/2025 - 12:13 h | Atualizada em 01/09/2025 - 19:17
Força Nacional de Segurança Pública
Força Nacional de Segurança Pública -

A Força Nacional de Segurança Pública foi autorizada pelo Ministério da Justiça a atuar em terras indígenas de Tapauá e Lábrea, no interior do Amazonas, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A autorização foi publicada em portaria no Diário Oficial União desta segunda-feira, 1º, com validade por 90 dias.

A atuação dos militares tem o objetivo de garantir a continuidade de atividades consideradas essenciais para o funcionamento da sociedade dos dois municípios amazonenses; a preservação da ordem pública e da segurança física de pessoas, além da proteção de bens, sejam eles públicos ou privados.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Rui Costa: julgamento de Bolsonaro deve ficar no âmbito judicial
Estação Campo Grande vai transformar acesso ao Carnaval e Centro de Salvador
Novo hospital de Guanambi terá UTI pediátrica e 100 leitos após reforma

A Força Nacional atuará em articulação com os órgãos de segurança pública do Amazonas e da União. A portaria é assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Amazonas Força Nacional funai Lábrea ministério da justiça segurança pública Tapauá terras indígenas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Força Nacional de Segurança Pública
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Força Nacional de Segurança Pública
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Força Nacional de Segurança Pública
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Força Nacional de Segurança Pública
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x