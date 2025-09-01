Força Nacional atuará em terras indígenas do Amazonas por 90 dias

Força Nacional de Segurança Pública - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Força Nacional de Segurança Pública foi autorizada pelo Ministério da Justiça a atuar em terras indígenas de Tapauá e Lábrea, no interior do Amazonas, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A autorização foi publicada em portaria no Diário Oficial União desta segunda-feira, 1º, com validade por 90 dias.

A atuação dos militares tem o objetivo de garantir a continuidade de atividades consideradas essenciais para o funcionamento da sociedade dos dois municípios amazonenses; a preservação da ordem pública e da segurança física de pessoas, além da proteção de bens, sejam eles públicos ou privados.

A Força Nacional atuará em articulação com os órgãos de segurança pública do Amazonas e da União. A portaria é assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.