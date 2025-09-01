Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Moraes autoriza visita de Arthur Lira a Bolsonaro

Ex-presidente será julgado a partir desta terça-feira, 2

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

01/09/2025 - 15:17 h
Arthur Lira deve visitar Bolsonaro ainda nesta segunda, 1
Arthur Lira deve visitar Bolsonaro ainda nesta segunda, 1

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a visita do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), que presidiu a Câmara dos Deputados entre 2021 e 2025, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em regime domiciliar. A decisão é desta segunda-feira, 1.

A visita deve ocorrer ainda nesta segunda, véspera do início do julgamento enfrentado por Bolsonaro por sua participação na trama que tinha como objetivo romper com o Estado Democrático de Direito, logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Lira, que apoiou a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição em 2022, chegou a se aproximar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sendo cotado para ocupar um ministério, em troca de maior adesão do PP dentro da Câmara dos Deputados, mas o movimento não avançou.

Leia Também:

Deputada apresenta projeto para acabar com Imposto de Renda
Ex-ministro é condenado à prisão por crime de pornografia infantil
Gleisi chama Tarcísio de "fantoche" após promessa de indulto a Bolsonaro

Lira saiu em defesa de Bolsonaro após o pedido de prisão domiciliar, afirmando que o país precisa de "paz e estabilidade".

"As medidas aplicadas a Jair Bolsonaro são exageradas e acirram os ânimos em um país já polarizado que, na verdade, precisa de paz e estabilidade para progredir”, escreveu na ocasião.

Julgamento de Bolsonaro

Bolsonaro e o 'núcleo 1' da trama golpista serão julgados a partir desta terça-feira, 2, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente pode ser condenado a até 40 anos de prisão por todos os crimes apontados no inquérito que investigou o plano.

Alexandre de Moraes Arthur Lira Bolsonaro STF

