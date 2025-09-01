POLÍTICA
Moraes autoriza visita de Arthur Lira a Bolsonaro
Ex-presidente será julgado a partir desta terça-feira, 2
Por Cássio Moreira
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a visita do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), que presidiu a Câmara dos Deputados entre 2021 e 2025, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em regime domiciliar. A decisão é desta segunda-feira, 1.
A visita deve ocorrer ainda nesta segunda, véspera do início do julgamento enfrentado por Bolsonaro por sua participação na trama que tinha como objetivo romper com o Estado Democrático de Direito, logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022.
Lira, que apoiou a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição em 2022, chegou a se aproximar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sendo cotado para ocupar um ministério, em troca de maior adesão do PP dentro da Câmara dos Deputados, mas o movimento não avançou.
Leia Também:
Lira saiu em defesa de Bolsonaro após o pedido de prisão domiciliar, afirmando que o país precisa de "paz e estabilidade".
"As medidas aplicadas a Jair Bolsonaro são exageradas e acirram os ânimos em um país já polarizado que, na verdade, precisa de paz e estabilidade para progredir”, escreveu na ocasião.
Julgamento de Bolsonaro
Bolsonaro e o 'núcleo 1' da trama golpista serão julgados a partir desta terça-feira, 2, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente pode ser condenado a até 40 anos de prisão por todos os crimes apontados no inquérito que investigou o plano.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes