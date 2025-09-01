Lula articula encontro virtual do Brics em resposta ao tarifaço de Trump

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Douglas Magno/AFP

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca promover, ainda em setembro, uma reunião virtual entre os líderes do Brics. A iniciativa surge como resposta ao recente "tarifaço de Donald Trump" e como plataforma para debater mudanças na Organização Mundial do Comércio (OMC).

O encontro está planejado para a próxima semana, embora dependa da confirmação das agendas dos demais chefes de Estado. O objetivo é contar com a presença dos principais integrantes, incluindo Xi Jinping (China), Narendra Modi (Índia), Cyril Ramaphosa (África) e Vladimir Putin (Rússia), além de contemplar os novos membros, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Indonésia e Irã.

Nas últimas semanas, Lula manteve uma série de diálogos individuais com líderes internacionais, como Xi, Modi, Putin, o francês Emmanuel Macron e a mexicana Claudia Scheinbaum.

Esses contatos focaram em temas como a defesa do multilateralismo, a expansão das parcerias comerciais e a diversificação de mercados. Embora o Brics evite confrontos diretos com os Estados Unidos, mantendo uma postura de cautela em relação à Casa Branca, a cúpula realizada no Rio de Janeiro em julho condenou práticas protecionistas adotadas unilateralmente.

Durante evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o chanceler Mauro Vieira destacou que o governo brasileiro tem buscado levar adiante a proposta de reformulação da OMC.

"Demos início a conversas com os demais países afetados pelas medidas tarifárias dos Estados Unidos", afirmou Vieira.

Ele acrescentou que nesses contatos surgiram "crescentes preocupações [...] com o processo de deterioração do sistema multilateral de comércio" e com "negociações bilaterais assimétricas vulneráveis a pressões dos mais fortes". "O Brasil pretende desse modo dar início a discussões sobre uma reforma estrutural da OMC, uma verdadeira refundação do organismo, sobre bases mais modernas e flexíveis".