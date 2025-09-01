Jerônimo suspende agenda para acompanhar velório de ex-prefeita

Após cumprir compromissos em Feira de Santana pela manhã, Jerônimo suspendeu o restante da agenda - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues suspendeu sua agenda institucional para nesta segunda-feira, 1º, para acompanhar o velório da ex-prefeita de Itiúba, Cecília Petrina, falecida no domingo, 31, aos 79 anos.

Após cumprir compromissos em Feira de Santana pela manhã, Jerônimo suspendeu o restante da agenda e seguiu para a cidade, onde acompanhou o cortejo fúnebre, em gesto de respeito à Celina, e sinal de apoio e solidariedade a amigos e familiares.

Cecília Petrina foi prefeita de Itiúba por três mandatos: em 2004 e 2008, pelo Partido dos Trabalhadores, e em 2016, pelo PCdoB.

Ainda no domingo, em suas redes sociais, o governador lamentou a perda. “Tive a alegria de conviver com ela em diversas agendas e sempre admirei sua dedicação e amor pelo município. Meus sentimentos aos familiares, amigos e ao povo de Itiúba”, escreveu Jerônimo.

Advogada, professora e liderança política, Cecília, conhecida como Irmã Cecília, dedicou sua trajetória à vida pública. “Advogada dos movimentos, em especial da bandeira dos que lutam pela terra. Uma liderança especial, que deixa um legado de trabalho e inspiração”, destacou Jerônimo Rodrigues.