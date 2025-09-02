Emboscada: amante mata mototaxista para ficar com a esposa da vítima

Mototaxista foi chamado para uma corrida e acabou morto - Foto: Divulgação/PCMG

Dois homens, de 22 e 44 anos, foram presos suspeitos da morte de um mototaxista de 47 anos em Itaúna, em Minas Gerais. Um deles é apontado como amante da esposa da vítima. O crime ocorreu no último dia 25, e teve motivação passional, devido a um relacionamento extraconjugal da esposa da vítima.

De acordo com as investigações, o mototaxista foi atraído para uma emboscada durante uma corrida. Ele foi atingido no tórax por um disparo de espingarda calibre .28. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a polícia, o crime foi inicialmente investigado como latrocínio, mas passou a ser tratado como execução, já que uma pochete com R$ 600 não foi levada.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi encomendado por um homem de 44 anos, amante da esposa da vítima, que teria contratado um comparsa de 22 anos para se passar por passageiro e levá-lo até a emboscada. Pelo serviço, o jovem recebeu R$ 1 mil, pago em parcelas no cartão.

O primeiro suspeito foi preso em 27 de agosto, durante um flagrante de furto, ocasião em que confessou participação no homicídio. O segundo foi capturado dois dias depois em um shopping na Região Metropolitana de Belo Horizonte e também admitiu envolvimento.

A esposa da vítima confirmou o relacionamento extraconjugal, mas negou participação no crime. A polícia apreendeu a motocicleta e o celular da vítima, além da arma usada, munições e roupas.