HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Homens armados invadem casa e executam morador na Bahia

Luciano Souza Pires, de 37 anos, foi atingido por diversos disparos

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 12:01 h
Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, 2
Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, 2

Um homem identificado como Luciano Souza Pires, de 37 anos, foi morto a tiros dentro de sua residência, localizada na Rua Gonçalo Martins, região conhecida como Beira Rio, na Bahia. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, 2.

Segundo a Polícia Militar, homens armados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que foi atingida na cabeça, nas costas e nos braços, morrendo ainda no local. No momento da ação criminosa, a esposa e os filhos de Luciano estavam na casa, mas não ficaram feridos.

De acordo com o Blog Verdinho Itabuna, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito. Uma guarnição do 3º Pelotão da PM também esteve presente na ocorrência, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado ou preso.

A Polícia Civil expediu as guias periciais e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção do corpo. O caso será investigado pelas autoridades competentes, que ainda apuram a motivação do crime.

