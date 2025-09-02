Vigilante morre após reagir a assalto em primeiro dia de trabalho

Crime aconteceu na Rua Boulevard João Barbosa - Foto: Reprodução

Um homem identificado como João Victor Santos do Nascimento morreu na segunda-feira, 1º, após reagir a um assalto que aconteceu na Rua Boulevard João Barbosa, em Sobral, no Ceará.

Ele foi morto com um tiro na cabeça durante o primeiro dia de trabalho em um laboratório clínico. De acordo com testemunhas, um casal invadiu o estabelecimento e anunciou o assalto. O vigilante tentou conter a dupla, mas foi atingido pelo disparo e morreu no local. Os suspeitos fugiram.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, uma pessoa suspeita de participação no crime foi presa.

O Centro Laboratorial Alves Aquino LTDA (Laboratório Larbos), onde o vigilante trabalhava, emitiu uma nota de pesar nas redes sociais informando que o funcionário estava no seu primeiro dia na unidade tirando férias.

"O Laboratório LARBOS informa, com profundo pesar, que, no final da tarde de hoje - 01/09/2025 -, ocorreu uma tentativa de assalto, praticada por terceiros, que infelizmente resultou no falecimento de um vigilante terceirizado, empregado de uma empresa de vigilância, que presta serviços para o Laboratório LARBOS na área de portaria O profissional que faleceu estava em seu primeiro dia de atuação em nossa unidade, substituindo outro vigilante que entrou de férias", disse a empresa em nota.

"Destacamos que o episódio foi um ato criminoso externo e alheio à atuação do Laboratório Larbos. Mesmo assim, todas as medidas cabíveis foram imediatamente adotadas. Acionamos prontamente os órgãos de segurança pública e estamos colaborando de forma integral com as investigações, fornecendo todos os dados e registros necessários para auxiliar na elucidação dos fatos", acrescentou o laboratório.

Ainda de acordo com o laboratório, a empresa de segurança, responsável pelo profissional, está prestando todo o suporte à família.

"A empresa de segurança, responsável pelo profissional, está prestando todo o suporte necessário à família, e o Laboratório LARBOS permanece à disposição para prestar apoio complementar e colaborar com a empresa de segurança responsável pelo profissional assegurando que todas as providências necessárias sejam devidamente adotadas", pontuou o laboratório.