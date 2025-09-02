POLÍCIA
Vigilante morre após reagir a assalto em primeiro dia de trabalho
Vítima estava substituindo outro funcionário que entrou de férias
Por Redação
Um homem identificado como João Victor Santos do Nascimento morreu na segunda-feira, 1º, após reagir a um assalto que aconteceu na Rua Boulevard João Barbosa, em Sobral, no Ceará.
Ele foi morto com um tiro na cabeça durante o primeiro dia de trabalho em um laboratório clínico. De acordo com testemunhas, um casal invadiu o estabelecimento e anunciou o assalto. O vigilante tentou conter a dupla, mas foi atingido pelo disparo e morreu no local. Os suspeitos fugiram.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, uma pessoa suspeita de participação no crime foi presa.
Leia Também:
O Centro Laboratorial Alves Aquino LTDA (Laboratório Larbos), onde o vigilante trabalhava, emitiu uma nota de pesar nas redes sociais informando que o funcionário estava no seu primeiro dia na unidade tirando férias.
"O Laboratório LARBOS informa, com profundo pesar, que, no final da tarde de hoje - 01/09/2025 -, ocorreu uma tentativa de assalto, praticada por terceiros, que infelizmente resultou no falecimento de um vigilante terceirizado, empregado de uma empresa de vigilância, que presta serviços para o Laboratório LARBOS na área de portaria O profissional que faleceu estava em seu primeiro dia de atuação em nossa unidade, substituindo outro vigilante que entrou de férias", disse a empresa em nota.
"Destacamos que o episódio foi um ato criminoso externo e alheio à atuação do Laboratório Larbos. Mesmo assim, todas as medidas cabíveis foram imediatamente adotadas. Acionamos prontamente os órgãos de segurança pública e estamos colaborando de forma integral com as investigações, fornecendo todos os dados e registros necessários para auxiliar na elucidação dos fatos", acrescentou o laboratório.
Ainda de acordo com o laboratório, a empresa de segurança, responsável pelo profissional, está prestando todo o suporte à família.
"A empresa de segurança, responsável pelo profissional, está prestando todo o suporte necessário à família, e o Laboratório LARBOS permanece à disposição para prestar apoio complementar e colaborar com a empresa de segurança responsável pelo profissional assegurando que todas as providências necessárias sejam devidamente adotadas", pontuou o laboratório.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes