Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Vigilante morre após reagir a assalto em primeiro dia de trabalho

Vítima estava substituindo outro funcionário que entrou de férias

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 10:09 h | Atualizada em 02/09/2025 - 10:21
Crime aconteceu na Rua Boulevard João Barbosa
Crime aconteceu na Rua Boulevard João Barbosa -

Um homem identificado como João Victor Santos do Nascimento morreu na segunda-feira, 1º, após reagir a um assalto que aconteceu na Rua Boulevard João Barbosa, em Sobral, no Ceará.

Ele foi morto com um tiro na cabeça durante o primeiro dia de trabalho em um laboratório clínico. De acordo com testemunhas, um casal invadiu o estabelecimento e anunciou o assalto. O vigilante tentou conter a dupla, mas foi atingido pelo disparo e morreu no local. Os suspeitos fugiram.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, uma pessoa suspeita de participação no crime foi presa.

Leia Também:

Mulher é presa após perseguir colega de faculdade em Salvador
Emboscada: amante mata mototaxista para ficar com a esposa da vítima
Corpo de mulher é encontrado dentro de mala em rodoviária
Mulher é assassinada com mais de 20 facadas em Feira de Santana

O Centro Laboratorial Alves Aquino LTDA (Laboratório Larbos), onde o vigilante trabalhava, emitiu uma nota de pesar nas redes sociais informando que o funcionário estava no seu primeiro dia na unidade tirando férias.

"O Laboratório LARBOS informa, com profundo pesar, que, no final da tarde de hoje - 01/09/2025 -, ocorreu uma tentativa de assalto, praticada por terceiros, que infelizmente resultou no falecimento de um vigilante terceirizado, empregado de uma empresa de vigilância, que presta serviços para o Laboratório LARBOS na área de portaria O profissional que faleceu estava em seu primeiro dia de atuação em nossa unidade, substituindo outro vigilante que entrou de férias", disse a empresa em nota.

"Destacamos que o episódio foi um ato criminoso externo e alheio à atuação do Laboratório Larbos. Mesmo assim, todas as medidas cabíveis foram imediatamente adotadas. Acionamos prontamente os órgãos de segurança pública e estamos colaborando de forma integral com as investigações, fornecendo todos os dados e registros necessários para auxiliar na elucidação dos fatos", acrescentou o laboratório.

Ainda de acordo com o laboratório, a empresa de segurança, responsável pelo profissional, está prestando todo o suporte à família.

"A empresa de segurança, responsável pelo profissional, está prestando todo o suporte necessário à família, e o Laboratório LARBOS permanece à disposição para prestar apoio complementar e colaborar com a empresa de segurança responsável pelo profissional assegurando que todas as providências necessárias sejam devidamente adotadas", pontuou o laboratório.

Imagem ilustrativa da imagem Vigilante morre após reagir a assalto em primeiro dia de trabalho
| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

morto a tiros Vigilante

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime aconteceu na Rua Boulevard João Barbosa
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Crime aconteceu na Rua Boulevard João Barbosa
Play

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Crime aconteceu na Rua Boulevard João Barbosa
Play

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

Crime aconteceu na Rua Boulevard João Barbosa
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

x