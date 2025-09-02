Homem tenta fugir de motel sem pagar e ameaça policiais: “Sou do PCC”

PM garantiu que todos os direitos do detido foram respeitados - Foto: Marcelino Neto/O Câmera

Um homem acabou atrás das grades no Piauí após tentar fugir de um motel sem pagar uma conta de cerca de R$ 165. O caso aconteceu na manhã de domingo, 31, quando ele começou a causar confusão no local.

Ao ser abordado pela Polícia Militar, o suspeito gravou vídeos da ação policial, dizendo ser integrante do PCC e ameaçando os agentes de morte por “abuso de autoridade”. Ele também enviou as gravações a contatos do celular, alegando que precisava de dinheiro para não ser preso.

No quarto, os policiais encontraram 12 latas de cerveja e vestígios de esponja de aço, material que pode ser relacionado ao consumo de drogas. Mesmo após a prisão, o homem continuou fazendo ameaças na delegacia.

A PM garantiu que todos os direitos do detido foram respeitados e informou que ele já apresentava uma lesão na cabeça, fruto de uma ocorrência anterior.