CRIME!

Homem tenta fugir de motel sem pagar e ameaça policiais: “Sou do PCC”

Suspeito tentou escapar pulando muro e provocou tumulto no local

Luan Julião

Por Luan Julião

02/09/2025 - 16:54 h
PM garantiu que todos os direitos do detido foram respeitados
PM garantiu que todos os direitos do detido foram respeitados

Um homem acabou atrás das grades no Piauí após tentar fugir de um motel sem pagar uma conta de cerca de R$ 165. O caso aconteceu na manhã de domingo, 31, quando ele começou a causar confusão no local.

Ao ser abordado pela Polícia Militar, o suspeito gravou vídeos da ação policial, dizendo ser integrante do PCC e ameaçando os agentes de morte por “abuso de autoridade”. Ele também enviou as gravações a contatos do celular, alegando que precisava de dinheiro para não ser preso.

No quarto, os policiais encontraram 12 latas de cerveja e vestígios de esponja de aço, material que pode ser relacionado ao consumo de drogas. Mesmo após a prisão, o homem continuou fazendo ameaças na delegacia.

A PM garantiu que todos os direitos do detido foram respeitados e informou que ele já apresentava uma lesão na cabeça, fruto de uma ocorrência anterior.

