CRIME!
Homem tenta fugir de motel sem pagar e ameaça policiais: “Sou do PCC”
Suspeito tentou escapar pulando muro e provocou tumulto no local
Por Luan Julião
Um homem acabou atrás das grades no Piauí após tentar fugir de um motel sem pagar uma conta de cerca de R$ 165. O caso aconteceu na manhã de domingo, 31, quando ele começou a causar confusão no local.
Ao ser abordado pela Polícia Militar, o suspeito gravou vídeos da ação policial, dizendo ser integrante do PCC e ameaçando os agentes de morte por “abuso de autoridade”. Ele também enviou as gravações a contatos do celular, alegando que precisava de dinheiro para não ser preso.
Leia Também:
No quarto, os policiais encontraram 12 latas de cerveja e vestígios de esponja de aço, material que pode ser relacionado ao consumo de drogas. Mesmo após a prisão, o homem continuou fazendo ameaças na delegacia.
A PM garantiu que todos os direitos do detido foram respeitados e informou que ele já apresentava uma lesão na cabeça, fruto de uma ocorrência anterior.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes