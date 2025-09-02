Mulher morre ao cair de torre de 90 metros para tirar selfie

A mulher era apaixonada por esportes radicais - Foto: Reprodução

Uma tentativa frustrada de selfie resultou na morte de uma mulher em Pavlovsk, São Petersburgo, na Rússia. Elizaveta Gushchina, de 45 anos, caiu no último sábado, 30, de uma torre com altura de cerca de 90 metros e estava comemorando o aniversário com saltos de bungee jump.

Segundo autoridades locais, ela teria escorregador em uma tábua molhada ao retornar à plataforma, onde estava acompanhada do filho Nikita, de 22 anos.

Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra o salto anterior, quando ela aparece de capacete azul e realiza a manobra conhecida como “bananeira”.

Apesar de estar com cordas de segurança, o equipamento não tinha o comprimento adequado. As autoridades abriram investigação para apurar se o centro de bungee jumping cumpria as normas de segurança exigidas.