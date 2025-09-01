Mulher atacada por se casar com 'menino de 10 anos' dá à luz gêmeas

- Foto: Reprodução/TikTok

Uma britância de 31 anos, Lauren Kaye, anunciou o nascimento das gêmeas Hettie e Nellie, fruto de uma gestação por fertilização in vitro realizada em clínica no Chipre, com sua companheira Hannah, que foi confundida com uma criança de 10 anos. No entanto, a idade dela é 29.

A meninas nasceram neste ano, o que gerou diversos comentários, reacendendo ataques nas redes sociais, devido ao pelo "mal entendido". Antes das gêmeas, Lauren já era mãe de dois filhos, de 9 e 11 anos, de um relacionamento anterior.

Entenda a polêmica

A britânica Lauren viu sua vida mudar depois que as fotos de seu casamento com Hannah, de 29, viralizaram nas redes sociais. Muitos internautas acreditaram que Lauren havia se casado com um adolescente, chegando a acusá-la de pedofilia.

“Que fofo você levar seu filho ao altar, mas ele não deveria estar na escola?”, escreveu um usuário. Outro ironizou: “Parabéns pelo casamento com seu filhinho”.

A reação veio da aparência juvenil de Hannah, que frequentemente é confundida com uma criança. Ela relatou ao jornal Irish Mirror que, além das críticas on-line, enfrenta situações constrangedoras no dia a dia:

“O que mais me incomoda é quando vamos ao supermercado e as pessoas falam comigo como se eu fosse a mãe dela. Muitas vezes Hannah precisa mostrar documento, até para entrar no cinema”.

Relação

O casal, de Surrey, Inglaterra, se conheceu no Tinder há dois anos. Em janeiro de 2024, Lauren fez o pedido de casamento, e a cerimônia aconteceu sete meses depois. Pouco antes da união, elas anunciaram uma gestação por fertilização in vitro realizada em clínica no Chipre.

“É desconfortável ser comparada a uma criança, porque isso faria o relacionamento parecer errado. Mas ainda prefiro isso a ser chamada de pedófila”, disse Hannah.