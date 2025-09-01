Confira os 10 desastres aéreos mais letais da história

Cauda de avião da Air India que caiu em Ahmedabad, na Índia - Foto: CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE/Handout via AFP

Quando um avião cai, o impacto vai muito além do físico. Cada tragédia aérea deixa marcas profundas na memória coletiva e levanta debates sobre segurança, tecnologia e até destino. A aviação, embora seja um dos meios de transporte mais seguros, carrega histórias de acidentes que marcaram gerações e transformaram protocolos de voo.

O caso mais letal do Brasil

No Brasil, o acidente aéreo mais letal ocorreu em 1º de junho de 2009, envolvendo um avião da Air France. A aeronave Airbus A330, que seguia do Rio de Janeiro para Paris, caiu no meio do oceano Atlântico, matando todas as 228 pessoas a bordo.

Durante quatro minutos, o avião entrou em queda livre em meio a uma tempestade. Apesar de os motores estarem funcionando, as asas não conseguiam captar ar suficiente para manter a aeronave no voo.

Os 10 maiores desastres da aviação

Segundo a Aviation Safety Network, os acidentes aéreos que mais ceifaram vidas são:

583 mortos – Tenerife, Espanha (1977): colisão de dois Boeings, KLM e PanAm, em pista com neblina; o acidente mais fatal sem ataque terrorista.

– Tenerife, Espanha (1977): colisão de dois Boeings, KLM e PanAm, em pista com neblina; o acidente mais fatal sem ataque terrorista. 520 mortos – Ueno, Japão (1985): falha estrutural em Boeing da Japan Airlines; apenas 4 sobreviventes entre 524 ocupantes.

– Ueno, Japão (1985): falha estrutural em Boeing da Japan Airlines; apenas 4 sobreviventes entre 524 ocupantes. 349 mortos – Charkhi Dadri, Índia (1996): colisão aérea entre Kazakhstan Airlines e Saudi Arabian Airlines; nenhum sobrevivente.

– Charkhi Dadri, Índia (1996): colisão aérea entre Kazakhstan Airlines e Saudi Arabian Airlines; nenhum sobrevivente. 346 mortos – França (1974): DC-10 da Turkish Airlines caiu após falha em porta de bagagem; sem sobreviventes.

– França (1974): DC-10 da Turkish Airlines caiu após falha em porta de bagagem; sem sobreviventes. 329 mortos – Irlanda (1985): Boeing da Air India explodiu no ar por bomba em bagagem; pior ataque terrorista envolvendo o Canadá.

– Irlanda (1985): Boeing da Air India explodiu no ar por bomba em bagagem; pior ataque terrorista envolvendo o Canadá. 301 mortos – Arábia Saudita (1980): Lockheed da Saudi Arabian Airlines pegou fogo em Riad; todos morreram.

– Arábia Saudita (1980): Lockheed da Saudi Arabian Airlines pegou fogo em Riad; todos morreram. 298 mortos – Ucrânia (2014): Boeing da Malaysia Airlines abatido por míssil em região de conflito; nenhum sobrevivente.

– Ucrânia (2014): Boeing da Malaysia Airlines abatido por míssil em região de conflito; nenhum sobrevivente. 290 mortos – Irã (1988): Airbus da Iran Air abatido por míssil americano; gerou crise diplomática.

– Irã (1988): Airbus da Iran Air abatido por míssil americano; gerou crise diplomática. 275 mortos – Irã (2003): Ilyushin militar caiu em montanhas sob condições climáticas severas; todos mortos.

– Irã (2003): Ilyushin militar caiu em montanhas sob condições climáticas severas; todos mortos. 273 mortos – Chicago, EUA (1979): DC-10 da American Airlines caiu logo após decolar; pior acidente aéreo em solo americano.

O caso mais recente: Air India, junho de 2025

Em junho de 2025, um Boeing 787 da Air India caiu logo após decolar de Ahmedabad, atingindo uma área residencial. Imagens mostraram a aeronave perdendo altitude e explodindo em uma bola de fogo. Com quase 300 vítimas, o acidente pode se tornar o segundo mais mortal da história da Índia.