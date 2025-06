Tragédia: saiba tudo sobre queda de avião na Índia que deixou 294 mortos

Avião era um modelo Boeing 787 e caiu em área residencial - Foto: SAM PANTHAKY / AFP

Um avião da companhia Air India caiu pouco após a decolagem do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, nesta quinta-feira, 12, deixando uma cena de destruição e comoção internacional. A aeronave, que seguia para o aeroporto de Gatwick, em Londres, transportava 230 passageiros e 12 tripulantes — e caiu em uma área residencial a poucos minutos do voo.

O que se sabe até agora

O voo AI171, operado por um Boeing 787-8 Dreamliner, ficou poucos minutos no ar. A tripulação chegou a emitir um alerta de emergência antes de perder o contato com a torre de controle. Segundo a plataforma FlightRadar24, a comunicação foi interrompida quando o avião estava a cerca de 190 metros de altura.

Colunas de fumaça preta foram vistas subindo do local, e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram destroços espalhados pelas ruas.Número de vítimas

De acordo com o comissário de polícia de Ahmedabad, GS Malik, cerca de 294 corpos foram localizados no local do acidente — alguns deles de moradores atingidos pela queda da aeronave. Quase 50 pessoas foram socorridas com vida e levadas para hospitais da região, mas boa parte já em estado grave.

Horas após o acidente, a polícia local informou que Vishwash Kumar Ramesh, de 38 anos, ocupante do assento 11A, foi identificado como o único sobrevivente entre os ocupantes do voo. Ele teria saído caminhando dos destroços, em estado de choque.

Pessoas atingidas no solo

Partes da aeronave atingiram um edifício que servia como alojamento para médicos residentes da Universidade Médica B.J. O impacto causou o desabamento de paredes e teto, além de um incêndio na fachada. O local estava ocupado por cerca de 60 pessoas no momento da queda — a maioria no refeitório, durante o horário do almoço.

Até o momento, seis corpos foram retirados dos escombros do prédio. Devido à escassez de ambulâncias, houve relatos de corpos sendo transportados em carrinhos de mão.

Quem estava no voo?

Segundo a Air India, a bordo da aeronave estavam:

169 passageiros indianos

53 britânicos

7 portugueses

1 canadense

Equipes de busca e resgate atuam no local do acidente | Foto: SAM PANTHAKY / AFP

Na queda, a aeronave atingiu o refeitório de alojamento com estudantes de medicina. Conforme informações de autoridades locais, ao menos cinco pessoas morreram em solo. As vítimas seriam estudantes de medicina da Universidade Médica B.J.

Já a Federação Indiana de Associações Médicas (FAIMA), informou que cerca de 60 estudantes de medicina foram levados ao hospital. Ao menos dois estão na UTI. Além dos estudantes, familiares que estavam no local também estão desaparecidos.

Alojamento com estudantes de medicina | Foto: Foto: Ajit Solanki/AP

Modelo do avião

A aeronave era um Boeing 787-8 Dreamliner, o modelo foi lançado em 2011.

Tem capacidade para até 248 passageiros;

Alcance: 13.530 km;

57 metros de comprimento;

60 metros de envergadura (distância entre a ponta de uma asa até a outra);

17 metros de altura;

Peso máximo de decolagem: 227,9 toneladas.

Além deles, estavam a bordo 12 tripulantes, incluindo dois pilotos. Um ex-ministro da região de Gujarat também estava entre os passageiros, conforme confirmou o jornal The New York Times com autoridades do partido dele.



Posicionamento da companhia

Em nota publicada na rede X, o presidente da Air India afirmou que a companhia está "devastada" com o acidente e prestou condolências às famílias das vítimas. A Boeing também se manifestou, dizendo que está “coletando informações” sobre o ocorrido.