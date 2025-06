Avião com mais de 240 pessoas a bordo cai na Índia

242 pessoas estavam a bordo da aeronave - Foto: FOLHETO / FORÇA CENTRAL DE SEGURANÇA INDUSTRIAL (CISF) / AFP

Um avião da Air India que viajava para Londres caiu nesta quinta-feira, 12, em Ahmedabad, oeste da Índia, com 242 pessoas a bordo, de acordo com a autoridade de aviação civil indiana em um comunicado. O Boeing 787 da Air India “caiu logo após a descolagem em Ahmedabad”, às 13h39 no horário local (5h09 de Brasília), informou a agência.

O órgão indicou que “242 pessoas estavam a bordo da aeronave”, que tinha dois pilotos e 10 tripulantes. A autoridade de aviação civil destacou que o avião caiu "fora do perímetro do aeroporto".

“Com profundo pesar, confirma-se que o voo 171 da Air India, que segue de Ahmedabad para Londres Gatwick, se envolveu num acidente trágico hoje”, afirmou o presidente da companhia aérea, Natarajan Chandrasekaran, em um comunicado.

“Nossos pensamentos e profundas condolências estão com as famílias e entes queridos de todos os afetados por este evento devastador”, declarou. O executivo acrescentou que um centro de emergência foi acionado e uma equipe de apoio foi acionada para atender famílias que buscam informações.