Morte por piolhos: 6 perigos invisíveis desses parasitas

Menino morreu em decorrência de infestação de piolhos - Foto: Freepik

O caso da morte de um menino de apenas 9 anos na Geórgia, nos Estados Unidos, após sofrer uma parada cardíaca em função de uma infestação severa de piolhos, está dando o que falar. Mais quais os perigos invisíveis desses parasitas comuns?

De acordo com a imprensa norte-americana, a perícia médica aponta que a causa do falecimento foi anemia extrema, provocada por perda de sangue contínua devido à infestação de parasitas no couro cabeludo.

Especialistas dizem que o piolho é mais comum em crianças pequenas, isso porque elas ficam próximas fisicamente, o que acaba criando um ambiente para a proliferação.

O sintoma mais comum da doença é a coceira intensa no couro cabeludo, principalmente atrás das orelhas e na nuca.

O que são piolhos e quais os riscos eles apresentam à saúde?

Os piolhos são pequenos insetos que vivem no couro cabeludo humano e se alimentam de sangue.

Embora não transmitam doenças diretamente, sua presença constante pode gerar infecções secundárias.

6 perigos invisíveis da infestação de piolhos

Anemia crônica

Infestações prolongadas, especialmente em crianças, podem causar perda significativa de sangue, levando à anemia, o que foi o caso fatal do menino nos EUA.

Infecções bacterianas

Feridas causadas pelo coçar constante podem abrir caminho para infecções, como impetigo e até celulite (infecção da pele).

Problemas de sono e irritabilidade

A coceira constante prejudica o sono, o que afeta o desenvolvimento e o bem-estar emocional da criança.

Estigma social e bullying

Crianças com piolhos podem ser vítimas de exclusão social, o que afeta a sua autoestima e saúde mental.

Resistência a tratamentos comuns

Alguns piolhos se tornaram resistentes a medicamentos tradicionais, exigindo tratamentos alternativos.

Negligência e vulnerabilidade social

Casos graves como este geralmente estão associados à negligência, pobreza e falta de acesso a cuidados médicos regulares.

Como prevenir e tratar piolhos com segurança