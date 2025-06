Coceira mortal: infecção por piolhos mata criança de 12 anos

Diagnóstico apontou riquétsiose, infecção bacteriana transmitida por vetores como piolhos - Foto: Reprodução / Mirror

Um menino de 12 anos morreu em decorrência de uma infecção grave causada por piolhos hematófagos, município do estado de Coahuila, no norte do México. O caso gerou alerta entre as autoridades de saúde, que intensificaram ações emergenciais para conter possíveis novos focos da doença.

A vítima, identificada como Amador Flores Vargas, deu entrada no Hospital Materno Infantil de Coahuila com um quadro crítico: febre persistente, desidratação extrema e sinais de comprometimento de órgãos vitais. Segundo o diretor da unidade, Francisco Iribarren, o adolescente apresentava falência hepática, baixa contagem de plaquetas e infecção generalizada — sintomas que indicam um estágio avançado da doença.

O diagnóstico apontou riquétsiose, infecção bacteriana transmitida por vetores como piolhos, pulgas e carrapatos. Embora rara, a doença pode se agravar rapidamente caso não seja detectada e tratada nas fases iniciais. Amador já estaria infectado há mais de uma semana antes de ser levado ao hospital, o que reduziu drasticamente as chances de recuperação, mesmo com o uso imediato de antibióticos.

O quadro evoluiu rapidamente para um choque séptico, e o garoto não resistiu. A morte foi registrada no dia 2 de junho.

Entre os principais sintomas da riquétsiose estão febre alta, dores musculares, erupções na pele e aumento dos gânglios linfáticos — sinais que, por se assemelharem a viroses comuns, podem retardar o diagnóstico preciso.

Diante do caso, equipes da saúde pública estadual montaram um cordão sanitário no bairro onde vivia a família da vítima. As ações incluem visitas domiciliares, campanhas de orientação e aplicação de produtos para eliminar focos de parasitas em residências e terrenos baldios da região.

A Secretaria de Saúde de Coahuila informou que continuará monitorando a região e pediu à população que redobre os cuidados com a limpeza de ambientes e o uso de repelentes em áreas de risco.