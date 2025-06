ATENTADO Baleado, pré-candidato à presidência da Colômbia tem estado crítico Miguel Uribe foi alvejado quando discursava em um evento de pré-campanha, na capital, Bogotá Por Redação 08/06/2025 - 11:47 h

Miguel Uribe Londono, pai do senador Miguel Uribe Turbay, aguarda com familiares no hospital por notícias do filho - Foto: Raul Arboleda | AFP

É crítico o estado de saúde do senador e pré-candidato à Presidência da Colômbia, Miguel Uribe Turbay, baleado na tarde de sábado, 7, quando discursava em evento de pré-campanha. O político passou por cirurgia mas ainda não há informações sobre o procedimento realizado. Uribe recebeu dois tiros na cabeça e um no joelho. O tiroteio ocorreu no bairro de Fontibón, localizado na zona oeste de Bogotá. Um adolescente de 15 anos, suspeito de ter atirado contra Uribe, foi detido com uma pistola Glock, que está sob custódia dos investigadores. O adolescente também foi ferido. "O menor foi transferido para a Clínica Colômbia, onde está recebendo atendimento médico", disse general Carlos Triana, da polícia local. Além do adolescente, outras duas pessoas foram feridas, de acordo com a polícia. A esposa de Uribe, María Claudia Tarazona, confirmou que ele saiu com vida da cirurgia. 'María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, nos informa: Miguel saiu da cirurgia, ele fez isso'. Agora, um grande esforço está sendo feito em sua recuperação', escreveu o deputado Christian Garcés, membro do partido Centro Democrático, apoiado pela vítima. Um comunicado oficial da Fundação Santa Fé, onde o senador está sendo atendido, publicado na noite de sábado, diz que o senador "foi internado em estado crítico" e estava "passando por procedimentos neurocirúrgicos e vasculares periféricos". De acordo com a RTVC (Rádio e Televisão Nacional da Colômbia), a cirurgia teria se estendido por mais de três horas. Investigações Seguranças de Uribe serão os primeiros investigados pelo crime. Em discurso na noite de sábado, o presidente Gustavo Petro disse que a alta cúpula da polícia estatal vai se concentrar em identificar e capturar os mandantes do atentado, a começar por quem trabalhava para Uribe. Testemunhas, câmeras de segurança e todas as evidências do ataque estão sendo analisadas.

