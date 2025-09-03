Deputado é preso pela PF por suposta ligação com o Comando Vermelho

Deputado estadual TH Joias - Foto: Reprodução | Instagram

O deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso nesta quarta-feira, 3, pela Polícia Federal (PF) em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca.

A operação tem o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil. TH Joias é suspeito de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, além de negociar armas para o Comando Vermelho (CV).

Dois homens foram presos: um assessor de TH e um traficante. Segundo o MPRJ, TH utilizou o mandato para favorecer o Comando Vermelho, inclusive nomeando comparsas para cargos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

No âmbito da Operação Zargun, a PF vai cumprir 18 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão, além do sequestro de bens no total de R$ 40 milhões, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

De acordo com as investigações, há um esquema de corrupção envolvendo TH, chefes do CV e outros agentes públicos, incluindo um delegado da PF, policiais militares e ex-secretários. Os alvos vão responder por organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Pela Operação Bandeirante, o MPJ denunciou TH e outras 4 pessoas pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito.

De acordo com a denúncia, os acusados mantinham vínculos estáveis com o Comando Vermelho, atuando nos complexos da Maré e do Alemão e em Parada de Lucas.

O grupo é acusado de intermediar a compra e venda de drogas, armas e equipamentos antidrones usados para dificultar operações policiais nos territórios ocupados pela organização, além de movimentar grandes somas em espécie para financiar as atividades da facção.