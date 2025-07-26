Chupetinha na mira: operação derruba facção ligada ao Comando Vermelho na Bahia

Chupetinha é um dos principais líderes do PCE, facção ligada ao CV em Eunápolis - Foto: Reprodução Polícia Civil

Investigadores da Polícia Civil da Bahia e policiais militares deflagraram, nas primeiras horas da manhã deste sábado, 26, a Operação Navalha, na cidade de Eunápolis, no extremo sul estado. Na ação, que tem como principal objetivo desarticular a facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), organização criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV), foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Os documentos foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca do município.

Segundo o delegado Moabe Macedo, coordenador da 23ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/ Eunápolis), a ação é continuidade da Operação Regresso, que resultou na prisão de Wanderson Oliveira dos Santos, o Chupetinha, no último dia 19.

Apontado como um dos líderes do PCE/ CV, de acordo com o coordenador, ele tem uma extensa ficha criminal, inclusive, é investigado por participação no ataque ao diretor do Conjunto Penal de Eunápolis, Jorge Magno Alves.

Na ocasião do atentando, o veículo usado por Alves foi atingido por tiros de fuzil, no dia 20 de maio, nas proximidades da penitenciária onde ele e o funcionário da empresa cogestora Reviver trabalhavam. O motorista, que não teve o nome revelado, foi levado ao Hospital de Eunápolis. “Ele está vivo. Passou por cirurgia, ficou uns dias internado e depois recebeu alta”, afirmou Macedo.

Chupetinha ostentava armas nas redes sociais | Foto: Reprodução Polícia Civil

Envolvido com o tráfico de drogas, homicídios e outros crimes na região do extremo sul baiano, Chupetinha costumava ostentar armas nas redes sociais ao lado dos comparsas.

Apreensão

Na investida desse sábado, foram apreendidos mais de 26 quilos de drogas e materiais para pesar e embalar os entorpecentes.



04 tabeltes de cocaína (4100g);

⁠11 tabletes grandes de maconha (6700g);

⁠20 tabletes pequenos de maconha (5200g);

⁠06 pacotes avulsos de maconha (3000g);

⁠04 sacolas plásticas de cocaína (2350g);

⁠01 sacola com pedeçõs de crack (150g);

⁠04 porções de pasta base de cocaína (700g);

⁠04 porções grandes de maconha tipo "Skank" (4125g);

⁠01 balança grande marca MGS;

⁠02 balanças de precisão pequenas;

⁠01 rolo de papel filme de PVC;

⁠02 rolos de sacos plásticos.

A ação conjunta foi realizada por policiais civis da 23ª Coorpin/Eunápolis, da 1ª DT de Eunápolis, da DRDR de Eunápolis e Catti/ Depin Descobrimento, com apoio do Ministério Público da Bahia, por meio do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas), e da Polícia Militar da Bahia, por meio Comando de Policiamento do Extremo Sul (CPR-ES), a Companhia Independente de Policiamento Tático – Extremo Sul (CIPT-ES), o 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE Mata Atlântica) e a 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM).