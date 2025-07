Líder de facção que ostentava armas nas redes sociais é preso na Bahia

Além dele, um outro comparsa também acabou capturado - Foto: Divulgação SSP

Um líder de facção criminosa, que costumava se exibir armado nas redes sociais, foi preso na madrugada deste sábado, 19, no município de Eunápolis, na Bahia, durante a Operação Regresso.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), além das postagens com armas de fogo, o líder da facção tem envolvimento direto com mortes violentas, tráficos de drogas e armas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores na cidade de Eunápolis. Além dele, um outro comparsa também foragido da Justiça acabou capturado.

A operação aconteceu com o trabalho integrado de inteligência das Forças Estaduais (SSP, SEAP, PM e PC) e Federais (PF e PRF) da Segurança Pública, além do Ministério Público (GAECO).

“Seguiremos com as ações de inteligência ampliadas no Extremo Sul da Bahia. As Operações Regresso e Conexão demonstram a importância da atuação integrada”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Acrescentou ainda que informações sobre integrantes de facções podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). “O anonimato é garantido por lei, a ligação é gratuita e o serviço funciona 24h”, completou Werner.