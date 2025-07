Viação Novo Horizonte e mais 14 empresas são impedidas de operar na BA

Empresa descumpriu vários requisitos e recebeu muitas reclamações na Agerba - Foto: Reprodução

Uma resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) publicada na terça-feira, 15, no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE) determina a suspensão dos serviços de transporte de passageiros intermunicipais para a viação Novo Horizonte e mais 13 empresas. Ao todo, 141 linhas serão afetadas.

A Novo Horizonte apresentou condições operacionais consideradas insatisfatórias, com registro de acidentes e um volume elevado de reclamações, sendo 486 queixas nos últimos dois anos. Ainda de acordo com a Agerba, a empresa não apresentou as certidões negativas de débitos fiscais ou créditos.

Segundo a Agerba, as empresas não cumpriram as exigências para a continuidade da prestação dos serviços, por isso foram excluídas. Além disso, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta para a melhoria dos sérvios, mas os prazos não foram cumpridos.

Também perderam o direito de exploração das linhas as seguintes empresas:

ASTRASS – ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SENTO SÉ

BREV TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E TURISMO LTDA ME

DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

JOAFRA TRANSPORTES EIRELI

MACUCO TRANSPORTE LTDA

MARTE TRANSPORTES LTDA

MATHEUS SANTOS E CIA LTDA

NARCISO EUGENIO GOMES BORGES &CIA LTDA

PERCURSOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

PLENNA TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES RAINHA NORDESTE

VIAÇÃO CIDADE DE ALAGOINHAS

VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA

VIAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA ME