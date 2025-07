Dois homens morrem e cinco pessoas ficam feridas em acidente na Bahia

Carro ficou bastante destruído às margens da BA-120 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma batida envolvendo dois carros de passeio, que aconteceu neste sábado, 19, na BA-120, região da cidade de Valente, no interior da Bahia, deixou dois homens mortos e outras cinco pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE-BA), um dos carros bateu no fundo da picape e os dois ocupantes da caminhonete não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

As outras cinco pessoas que estavam no outro carro ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar os corpos para o Instituto Médico Legal (IML), onde devem passar por necropsia. AS causas do acidente ainda são desconhecidas.