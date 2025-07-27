Menu
'MAHALO' E 'SHOCK'

Lideranças do BDM morrem em troca de tiros com a Peto em Salvador

A facção é aliada Terceiro Comando Puro (TCP) para conter a expansão do Comando Vermelho na Bahia

Por Redação

27/07/2025 - 18:51 h
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência -

Dois homens apontados como líderes do Bonde do Maluco (BDM) na região de Castelo Branco, em Salvador, foram mortos durante uma ação da Polícia Militar na noite deste sábado, 26.

Os homens foram identificados pelos vulgos 'Mahalo' e 'Shock', e estariam envolvidos com o tráfico de drogas, além de liderarem pontos estratégicos da facção na capital baiana.

Confronto

O confronto ocorreu na Rua Principal do Moscou II, área também conhecida como Antártida. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros ao chegarem à localidade. Durante o tiroteio, os dois suspeitos foram baleados.

Segundo informações da Polícia Civil, ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiram aos ferimentos e morreram após o atendimento médico.

Com os suspeitos, foram apreendidas

  • armas de fogo;
  • munições;
  • porções de drogas;

Todo material foi levado para o DHPP para registro da ocorrência e continuidade das investigações.

Facções e disputa por território

Segundo relatos de moradores e investigações em andamento, os dois homens integravam a liderança do BDM no bairro e tinham ligação com o Terceiro Comando Puro (TCP), facção com origem no Rio de Janeiro. Essa aliança teria como objetivo conter o avanço do Comando Vermelho (CV) na Bahia, acirrando ainda mais os confrontos armados em Salvador e região metropolitana.

bdm Castelo Branco Comando Vermelho confronto policial Facções criminosas morte por intervenção legal polícia militar Salvador Terceiro Comando Puro tráfico de drogas

