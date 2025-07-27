Menu
POLÍCIA

Homem é detido e 11 mil pés de maconha são apreendidos na Bahia

Ação aconteceu na última quarta-feira no distrito de Flamengo

Por Redação

27/07/2025 - 8:27 h
Parte dos pés de maconha foram encaminhados para perícia
Parte dos pés de maconha foram encaminhados para perícia -

Uma ação da Polícia Militar, através do 6º BPM, resultou na apreensão de 11 mil pés de maconha localizados na cidade de Jaguarari, no centro-norte da Bahia.

A apreensão aconteceu na última quarta-feira, 23, no distrito de Flamengo, onde o responsável pelo cultivo foi detido.

Os militares realizavam rondas na região, quando foram acionados através de denúncia de que existia uma plantação de maconha na região do Distrito de Flamengo. Ao chegarem ao local, a equipe constatou o fato.

Um suspeito foi encontrado na operação, sendo encaminhado à polícia judiciária para a tomada das medidas cabíveis. Os pés de maconha foram incinerados, com prévia coleta de amostras que foram encaminhadas às autoridades competentes para tomada das medidas pertinentes.

