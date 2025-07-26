Menu
POLÍCIA
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Homem é preso suspeito de estuprar as cinco sobrinhas da esposa

Vítimas têm idades entre sete e 14 anos; os crimes aconteciam dentro da casa delas

Por Andrêzza Moura

26/07/2025 - 14:04 h
Homem vinha agindo há, pelo menos, dois anos
Homem vinha agindo há, pelo menos, dois anos -

Um homem, de 33 anos, identificado pelas iniciais R. F. da S. A. foi preso na sexta-feira, 25, suspeito de estuprar cinco crianças e adolescentes, com idades entre sete e 14 anos, na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Ele foi detido por investigadores da Delegacia Territorial de Itamaraju após o Conselho Tutelar do município procurar a unidade policial para denunciar os crimes.

Segundo o delegado Willian Santos, adjunto da DT de Itamaraju, a direção da escola onde as crianças estudam notou um comportamento estranho em uma das vítimas e acionou o órgão de proteção.

Ainda conforme Santos, as crianças são sobrinhas da companheira do suspeito e são filhas de três mães diferentes. O delegado afirmou ainda que, até o momento, não há informação sobre a participação e/ou conivência de outros familiares nos abusos.

A prisão ocorreu no bairro Corujão, mesmo local onde os crimes supostamente foram cometidos, na residência das vítimas. O homem vinha agindo há, pelo menos, dois anos.

O delegado revelou que, em depoimento, o ele negou os crimes, apesar dos fortes indícios. O suspeito está preso por força de mandado de prisão temporária por estupro de vulnerável e segue detido na carceragem da DT de Itamaraju à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e aprofundar a apuração dos fatos. As crianças estão sob a proteção do Conselho Tutelar.

