FIM DE LINHA

Homem acusado de explodir caixas eletrônicos morre em confronto

Suspeito era apontado como líder do tráfico de drogas no Inferninho

Por Redação

26/07/2025 - 13:22 h
Lacoste era apontado como líder do tráfico de drogas no Inferninho, em Marechal Rondon
Lacoste era apontado como líder do tráfico de drogas no Inferninho, em Marechal Rondon

Um homem suspeito de envolvimento em explosões de caixas eletrônicos e por participação em outros crimes contra instituições financeiras morreu, na manhã de sexta-feira, 25, após confrontar policiais civis e militares, em Salvador. A ação ocorreu no bairro de Campinas de Pirajá, na localidade conhecida como Osório.

De acordo com informações da Polícia Civil, Victor Gabriel, o Lacoste, era investigado por liderar o tráfico de drogas na região do Inferninho, em Marechal Rondon, além de ser apontado como um dos responsáveis por explodir os caixas eletrônicos da Empresa Gráfica da Bahia (EGBA) e arrombar o cofre de um posto de combustíveis na cidade de Amélia Rodrigues, a 88 Km de Salvador, no ano de 2024.

Imagem ilustrativa da imagem Homem acusado de explodir caixas eletrônicos morre em confronto
Foto: Divulgação Polícia Civil

Os agentes da Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (CRCCIF) foram à localidade para cumprir um mandado de prisão contra Lacoste, no entanto, foram recebidos a tiros e revidaram. A ação é parte da nova fase da Operação Last Mile.

Ainda conforme versão oficial, após o revide, Victor Gabriel foi encontrado ferido dentro de um imóvel, ainda em posse de uma arma de fogo. Ele foi levado ao Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo, mas não resistiu aos ferimentos.

Material apreendido
Foto: Divulgação Polícia Civil

Foram apreendidos na operação uma arma de fogo, entorpecentes e balanças de precisão. Além das equipes da CRCCIF, também participaram da ação policias militares do Comando de Policiamento da Polícia Militar (COPPM) e do Batalhão PATAMO.

