ATAQUE A TIROS

Criança de 6 anos morre após ser baleada na cabeça em festa infantil

Alvo do criminoso era homem que também estava no aniversário

Por Redação

25/07/2025 - 21:57 h
Emily foi baleada no domingo, 20, e morreu nessa sexta-feira, 25
Emily foi baleada no domingo, 20, e morreu nessa sexta-feira, 25

A pequena Emily Vitória Guimarães, de seis anos, baleada na cabeça durante uma festa de aniversário infantil, no dia 20 de julho, em Pernambuco, teve morte cerebral confirmada, nessa sexta-feira, 25.

A menina foi baleada durante um tiroteio na comunidade do Cajá, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Além dela, outra criança, que não teve a idade revelada, e um rapaz, de 19 anos, foram também foram feridos na festa.

Emily estava internada no Hospital da Restauração, na área central da capital pernambucana. O corpo dela está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus, na Travessa do Patrimônio, no bairro de Guararapes, em Jaboatão. O sepultamento está marcado para às 10h desse sábado, 26, no cemitério da Muribeca.

O autor

Sérgio Everton da Silva Carvalho, 49, suspeito de participar do atentado, foi preso em flagrante por policiais militares, depois de ser contido por populares . Ele foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Na época, ele foi autuado por tentativa de homicídio.

A prisão em flagrante dele foi convertida em prisão preventiva, durante audiência de custódia. Ele foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana. De acordo com informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que o homem já chegou ao local atirando. O alvo dele seria o rapaz que também ficou ferido.

x