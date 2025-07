Bebê de 1 ano e 11 meses é morta a tiros em briga de trânsito; vídeo

(esq.) Alex preso por matar a pequena Layla - Foto: Divulgação Polícia Civil Sergipe

Uma bebê de apenas 1 ano e 11 meses, identificada como Layla Sofia Santos Menezes, foi morta a tiros, na madrugada desta segunda-feira, 24, no município de Areia Branca, em Sergipe, quando passava de carro com a mãe e o pai por uma das ruas da localidade. A pequena Layla completaria 2 anos nessa quarta-feira, 25.

Ela estava no colo da mãe, quando foi atingida pelos tiros disparos feitos por um homem que tentava ultrapassar o carro da família. A ação criminosa foi registrada por câmeras de monitoramento. Nas imagens, é possível ver, quando uma caminhonete se aproxima do veículo onde a garotinha está com os pais e, aparentemente, força a ultrapassagem.

O vídeo mostra o momento exato em que o suspeito coloca parte do corpo para fora da janela do motorista e dispara. O atirador foi identificado como sendo Alex de Oliveira Nunes, 28. Ele foi preso em flagrante horas após o crime.

Alex coloca o corpo para fora do carro e dispara várias vezes | Foto: Reprodução Redes Sociais

Alex foi localizado durante uma ação conjunta das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. “Logo após o crime, a equipe plantonista de Itabaiana se deslocou ao local dos fatos e colheu imagens das câmeras de segurança da região. Por sorte, toda a dinâmica foi captada, o que nos permitiu identificar as características do veículo envolvido no crime”, detalhou o delegado Miguel Maximino, responsável pelo caso.

Marcas dos tiros no carro da família de Layla | Foto: Divulgação Polícia Civil Sergipe

Na Delegacia Plantonista de Itabaiana, o homem confessou ter atirado sob efeito de álcool, após uma discussão banal no trânsito. “Ele disse que houve uma desavença por causa de uma ultrapassagem, mas que a rua era larga o suficiente. Mesmo assim, sob efeito de álcool, efetuou os disparos sem saber quem estava no outro carro. Ao saber que havia matado uma criança, ele demonstrou arrependimento e disse que também era pai de dois filhos, que sabia que havia errado e, por isso, resolveu confessar a investida criminosa”, relatou Maximino.

Apreensão

Com Alex, os policiais encontraram a arma utilizada no assassinato da pequena Layla, três carregadores e as roupas usadas por ele no momento do crime. Ao delegado, o homem afirmou ter comprado a arma de maneira clandestina.

“Ele alegou que comprou a arma de forma clandestina, há cerca de 2 anos, de um caminhoneiro em Itabaiana por R$ 8 mil. Isso demonstra que ele já utilizava a arma como um acessório pessoal”, afirmou.

Outros crimes

Ainda durante o interrogatório, Alex confessou ter tentado matar outra pessoa, há dois anos, também em Areia Branca. Além da morte de Layla, ele vai responder também por porte ilegal de arma de fogo e pela tentativa de homicídio anterior. A Polícia Civil segue com o inquérito em andamento.

“Vamos concluir o inquérito no prazo legal, com a realização das últimas diligências, especialmente perícias técnicas nos materiais apreendidos. Nosso objetivo é fornecer ao Ministério Público e ao Judiciário todos os elementos necessários para responsabilizá-lo pelos crimes. A sociedade precisa de uma resposta firme, pois se trata de um crime cometido por motivo fútil, que tirou a vida de uma criança inocente”, finalizou o delegado Miguel Maximino.