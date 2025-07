Veja como é fácil escorregar e cair no vulcão onde brasileira morreu

A trilha do vulcão Rinjani é muito procurada devido aos seus cenários paradisíacos - Foto: Reprodução / Trip Advisor

O solo escorregadio e a inclinação acentuada do terreno do vulcão Rinjani, onde a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, morreu após ficar quatro dias à espera de resgate depois de cair de uma trilha, mostra como é fácil escorregar e cair.



A estrutura geológica fica no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia e, em alguns trechos, a passagem é estreita e escorregadia, medindo aproximadamente dois metros da largura. O número de acidentes aumentou nos últimos anos, com as ocorrências quase dobrando em 2024, na comparação com 2023.

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, entrou para estatística de acidentes na trilha no Monte Rinjani, um dos destinos turísticos mais procurados da região. Os dados são do governo indonésio, divulgados em março deste ano.