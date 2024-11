Criança de 4 anos morre após ser atingida em confronto em Santos

Ocorrência atesta que três agentes da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) patrulhavam a região do Morro - Foto: Divulgação | Governo de SP

Um confronto policial, que aconteceu na cidade de Santos, no interior de São Paulo, deixou uma criança de quatro anos morta na terça-feira, 5.Ryan da Silva Andrade Santos, de 4 anos, morreu durante uma suposta troca de tiros entre a PM e suspeitos.

O pai do garoto, identificado como Leonel Andrade Santos, de 36 anos, também morreu após supostamente ter atirado em guarnições da PM em fevereiro. Ele foi atingido por tiros de fuzil. Os dois casos aconteceram no Morro São Bento.

De acordo com relatório feito pela Ouvidoria da Polícia e outras entidades, no entanto, colheu depoimentos de familiares onde relataram que o homem usava muletas no momento do confronto e não poderia ter atirado contra os policiais.

A ocorrência atesta que três agentes da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) patrulhavam a região do Morro na terça quando encontraram cerca de dez homens nas proximidades de uma área de tráfico de drogas.

Os policiais perseguiram os homens, que teriam disparado contra os PMs. Os agentes solicitaram apoio de mais viaturas e houve nova troca de tiros. Dois suspeitos foram baleados e outros fugiram.

Segundo o boletim de ocorrência, os homens estariam armados e teriam reagido à abordagem policial. Morreram Leonel Andrade Santos, o pai de Ryan, e Jefferson Ramos Miranda.