Cuidadora de idosos é morta por colega após rejeitar investida

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

A cuidadora de idosos Cintia Ribeiro Barbosa, 38, foi brutalmente assassinada por um colega de trabalho, Marcelo Júnior Bastos Santos, de 27 anos, na última segunda-feira, 4, em Goiânia. Cintia, que havia se casado apenas oito dias antes, perdeu a vida depois de recusar um beijo do colega.

Cintia foi deixada pelo marido no local de trabalho, uma residência no bairro Cidade Jardim, onde cuidava de um casal de idosos acamados. Pouco tempo depois, ela foi morta e seu corpo, ocultado em um lote abandonado ao lado da residência. Investigadores perceberam sinais de arrombamento na cerca elétrica que separava os dois terrenos e, ao verificarem o local, encontraram o corpo da cuidadora.

Marcelo Júnior foi preso em flagrante no dia seguinte, confessando o crime. Ele detalhou que, após ser rejeitado por Cintia, a estrangulou com um mata-leão e finalizou o ato usando uma fita de amarrar fraldas, um material que utilizavam no cuidado dos idosos.

Imagens de câmeras de segurança e depoimentos reforçam a versão dos investigadores, que seguem trabalhando para entender as motivações completas por trás desse crime bárbaro.