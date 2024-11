Casal animado irrita vizinhos em prédio de Salvador: "Amor aos gritos"

Aviso colocado no prédio - Foto: Reprodução

Moradores de um condomínio no bairro do Politeama, em Salvador, estão incomodados com um casal que costuma fazer amor com muita intensidade e barulho. A síndica do prédio conhecido como 'Minhocão' precisou colocar um aviso para alertar os amantes tórridos.

>> “Amor aos gritos”: O que a lei diz sobre barulhos em condomínios

"Comunicamos aos moradores que a administração vem recebendo reclamações dos moradores deste condomínio, como também do edifício vizinho. Trata-se de pessoas que fazem amor aos gritos, incomodando a todos. Sabemos que o amor é lindo, mas quando vivido entre dois, não precisa participar para outras pessoas. Se você mora em condomínio que é habitado por crianças e idosos isto passa a ser desrespeitoso", descreve o texto assinado pela síndica Tereza Camões.

Segundo o g1, a síndica ressaltou que o caso acontece apenas em um apartamento.

O documento pede a colaboração dos envolvidos para evitar novas queixas. Em setembro, a administração também divulgou outros comunicados, alertando sobre moradores que usam vagas de idosos indevidamente, vizinhos bisbilhoteiros e casos de urina jogada pela janela.

A administração do imóvel ainda pede: "Vamos viver com civilidade e harmonia. Em condomínio, devemos praticar a gentileza e a cordialidade".