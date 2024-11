Polícia desarticula quadrilha que usava dinheiro falso em Salvador

Suspeitos foram localizados na Rua Apolinário de Santana - Foto: Divulgação | PMBA – DCS

Dois homens que estavam usando cédulas falsas em estabelecimentos comerciais do Engenho Velho da Federação, foram presos pela Polícia Militar na tarde de terça-feira, 5.

De acordo com a PM, agentes foram informados que havia indivíduos promovendo a circulação de moeda falsa em comércios do bairro. Após buscas, dois suspeitos foram surpreendidos a bordo de um veículo na Rua Apolinário de Santana. Após a abordagem, foram encontradas cédulas de dinheiro falso.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal, para o registro da ocorrência.