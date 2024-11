VÍDEO: Perseguição policial termina em morte no Imbuí

- Foto: Reprodução

Uma perseguição terminou com um homem morto na região do bairro do Imbuí, em Salvador. O caso aconteceu na noite de terça-feira, 5, na Avenida Jorge Amado.

De acordo com as informações da Polícia Civil, uma guarnição da Polícia Militar iniciou perseguição a um veículo suspeito no bairro do Imbuí, quando vários disparos foram feitos em direção à viatura. A troca de tiros terminou na Avenida Jorge Amado com o suspeito ferido e socorrido a uma unidade de saúde, onde foi constatado o óbito.

Em um vídeo enviado à reportagem, é possível ver a movimentação no local pouco depois da perseguição.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador). Foi apreendida uma pistola municiada. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo.