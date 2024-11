VÍDEO: Poste pega fogo e deixa população sem energia e ônibus

- Foto: Chamas de poste que pegou fogo atingue imóvel em Sussuarana

Um poste pegou fogo na madrugada desta quarta-feira, 6, no bairro de Sussuarana, em Salvador, e deixou parte da localidade sem o fornecimento de energia elétrica. O caso aconteceu na Rua Antônio de Freitas.

Leia Mais:

>> Poste pega fogo e assusta moradores no Parque São Cristóvão, em Salvador

>> Fiação de poste pega fogo e deixa moradores sem energia em Pau da Lima

Em um vídeo enviado ao Portal A TARDE é possível ver as chamas tomando conta da casa. As imagens são fortes. Em nota, Neoenergia Coelba disse que o incêndio iniciou em cabos de telefonia e internet, afetando a rede elétrica da localidade. Profissionais da distribuidora atuam na recomposição da fiação e normalização dos clientes afetados.

A empresa ainda informou que está trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia para a região.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) também informou que a circulação de ônibus em Sussuarana também foi suspensa desde as primeiras horas da manhã.

Segundo a pasta, o local onde ocorreu o incidente ficou sem condições de trafegabilidade e diante disso, o terminal foi remanejado para a Avenida Ulysses Guimarães, nas proximidades da Mansão do Caminho. A situação será normalizada assim que a via for liberada.

Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a circulação dos coletivos.

Veja a nota na íntegra:

Sobre chamas em fiação na Rua Antônio de Freitas, em Sussuarana, na madrugada desta quarta-feira (6), a Neoenergia Coelba informa que o incêndio iniciou em cabos de telefonia e internet, afetando a rede elétrica da localidade. Profissionais da distribuidora atuam na recomposição da fiação e normalização dos clientes afetados.

A Neoenergia Coelba reforça que a responsabilidade pela manutenção da fiação de telecomunicações é das operadoras, que são as proprietárias por esses equipamentos. As empresas que atuam na localidade serão devidamente notificadas para que adotem as medidas necessárias para evitar novos casos.

A distribuidora destaca que, proativamente, realiza inspeções em seus ativos e já removeu mais de 200 toneladas de cabos irregulares de telecomunicações em 2024. Os consumidores podem ser aliados no combate a essas situações ao contratar serviços de empresas autorizadas. A lista das empresas regulares consta no site www.neoenergia.com.